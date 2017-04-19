AÖL sınav sonuçları açıklandı! II. dönem AÖL Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız

AÖL sınav sonuçları belli oldu! 18-19 Mart'ta yapılan ve binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen 2. dönem AÖL sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. AÖL sınav sonuçlarına kolayca haberimizden kontrol edebilirsiniz. İşte AÖL sınav sonuçları...

AÖL sınav sonuçları açıklandı. Yüz binlerce öğrenci 18-19 Mart tarihinde AÖL sınavına girdi ve şimdi sabırsızlıkla sınav sonuçlarını bekliyordu. Heyecanla beklenen 2. dönem Açık Lise öğrencileri sınav sonuçları bugün öğrencilerin erişimine açıldı. AÖL sınav sonuçlarını görmek için aşağıda linkini verdiğimiz AÖL öğrenci sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenci numarası ve şifresini girmeniz yeterli olacaktır.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÖL SINAV SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

2016-2017 Öğretim Yılı 2. Dönem sınav sonuçları açıklanmıştır. Mezun olan öğrencilerimiz ihtiyaç duymaları halinde Halk Eğitimi Merkez Müdürlüklerinden geçici mezuniyet belgelerini alabilirler.



Mezun olan öğrencilerin diplomaları 2(iki) ay içerisinde düzenlenip Koordinatör Halk Eğitimi Merkezlerine gönderilecektir. AÖL Sistemi üzerinden Mezuniyet İşlemleri menüsü altındaki Diploma Takip bağlantısına tıklayarak diplomanızın nereye gönderileceğini öğrenebilirsiniz.



Eğitimine devam eden öğrencilerin 08 – 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında bağlı oldukları Halk Eğitimi Merkezlerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.



Kayıt yenileyen öğrencilerimizin ders seçimlerini kayıt yenileme süresince yapmaları zorunludur.



Ders seçerken öncelikle zorunlu ortak derslerinizi seçmek zorundasınız. Zorunlu ortak derslerinizi seçtikten sonra seçmeli derslerden de seçim yapabilirsiniz.



AÖL Sistemi üzerinden Ders seçerken 35(otuz beş) kredilik ders seçme hakkınızı doldurup doldurmadığınızı mutlaka kontrol ediniz. Yarım bırakılan ders seçimleri hiçbir şekilde sistem tarafından tamamlanmaz.



3. Dönem sınavları 1 – 2 Temmuz 2017tarihlerinde yapılacaktır. Özellikle askerlik görevini yapan öğrenciler başta olmak üzere bu tarihlerde nerede bulunacaksanız sınav merkezinizi kayıt yenileme süresince bu merkeze göre Bilgi Düzenleme menüsü altında yer alan Sınav İrtibat Merkezi ekranından yeniden güncelleyiniz.



Muaf olduğunuz derslerin kredisi alınmaz, bu dersleri isterseniz yeniden seçebilirsiniz. Başarılı olmanız durumunda kredisini kazanırsınız.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

AÖL 3. dönem sınavları 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava girecek öğrenciler 16 Haziran tarihinden itibaren sınava giriş belgelerini edinebilecekler.