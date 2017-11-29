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Arabanın benzin deposuna ayçiçek yağı koydu sonra bakın neler oldu?

Benzin deposuna ayçiçek yağı dökünce yakıttan tasarruf edilir mi? Arabasının deposuna tam 2.5 litre ayçiçek yağı koydu. Sonuç ne oldu dersiniz?

10:4229 Kasım 2017
Günün İçinden
Benzin deposuna ayçiçek yağı dökünce yakıttan tasarruf edilir mi? Arabasının deposuna tam 2.5 litre ayçiçek yağı koydu. Sonuç ne oldu dersiniz?

Benzin fiyatlarına gelen zamlardan sonra vatandaş aracını çalıştırmaya korkar oldu. Benzin ve mazota gelen zamlar sonrası vatandaşlar isyan etti. Litresi 5.50 TL’nin üzerine çıkan benzin için araç sahipleri şimdiden alternatif aramaya başladı.

Youtube’a yüklenen videoda araç sahibi benzin deposuna ayçiçek yağı dökerek tasarruflu bir sürüş yaşayacağını iddia etti. Benzin deposuna marketten aldığı 5 litrelik ayçiçek yağının 2.5 litresini döktü. Aracını çalıştıran adam yaklaşık 5 dakika sonra aracın egsozundan duman çıktığını ve söyledi.

Son güncelleme: 11:2929.11.2017
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