Aracıyla yolda giderken karların arasındaki siyahlık bakın ne çıktı?

Hayvansever adam aracıyla yolda giderken karların arasında bir karartı gördü. Yanına gidip baktığında ise gözlerine inanamadı...

Aracıyla eksi 18 derece havada ilerleyen adam yolun kenarında bir siyaklık gördü. Aracından inip o siyahlığın ne olduğuna bakmaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Üzeri karlarla kaplanmış olan siyahlığın üzerini temizlediğinde bunun yavru bir kedi olduğunu gördü. En fazla altı aylık yavru bir kedi neredeyse donacak bir şekilde yolun kenarında ve karın içinde yatıyordu.

Havanın -18 derece olduğunu göz önünde bulundurunca yavru kedinin soğuktan donmaması bir mucizeydi. Hayvansever sürücü hemen kediyi aracına aldı ve ısıttı ve arından evine götürdü. Adamın son yaptığını görünce içiniz ısınacak.

İşte yol kenarında bulduğu kedinin son hali