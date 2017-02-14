Aspirini yüzünüze sürerseniz ne olur?

Cildinize doğal yoldan peeling yaparak sivilce ve siyah noktalarınızdan kurtulmaya ne dersiniz? İşte sivilceli ciltler için aspirin maskesi tarifi...

Cildinize doğal yoldan peeling yaparak sivilce ve siyah noktalarınızdan kurtulmaya ne dersiniz? İşte sivilceli ciltler için aspirin maskesi tarifi...

Haftada bir uygulanan aspirin maskesi ciltte oluşan sivilce ve siyah noktaları azaltıp gözenekleri sıkıştırıyor. Siz de sivilceli bir cilde sahipseniz bu maskeden faydalanabilirsiniz. Malzemeler/4 adet aspirin, 1 çorba kaşığı su, 1 çay kaşığı bal.

Hazırlanışı ve uygulanışı: Aspirinleri suyun içerisinde eritip içine balı ilave edin. Göz ve ağız çevresi dışında yüzünüze sürüp yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Kuruyan aspirini ovarak çıkartın. Bu maskeyi cildinize haftada bir uygulayabilirsiniz.

SİVİLCELERDEN KURTULMANIN YOLLARI



Akne ve sivilceler, hayatın can sıkıcı ve en yaygın cilt hastalıklarındandır. Çoğumuz, hayatımızdaki önemli bir güne veya önemli bir olaya kendimizi hazırlamaya çalışırken, aniden cildimizde beliren sivilce ve kırmızı noktalarla, şaşkın ve sıkıntılı durumlara düşmüşüzdür.

“Pahalı ilaçlara başvurmadan çaresini bulabilir miyim?” diye soruyorsanız, cevabı pek tabi ki evet! Bu sinir bozucu sivilce ve aknelerinizden kurtulmak için, evinizde yapabileceğiniz basit ve doğal ilaçları deneyin.

Aspirin

Denize veya Yüzme Havuzuna Gidin



Yakınlarınızda yüzme havuzu varsa, imkanlarınızı kullanarak yüzmeye çalışın, klorun cildi kuruttuğu bilinir, bu da sivilcelerden kurtulma adına iyi bir haber sayılır.

Aynı şekilde denize girmeniz de tuzlu suyun sivilce üzerindeki pozitif etkilerinden dolayı çok iyi gelecektir.

Akne ve sivilceler suyla temastan oldukça iyi biçimde etkilenir, fırsatlarınızı bu yönde değerlendirerek bolca yüzmelisiniz, sonrasında ise saçlarınızın fazla etkilenmemesi için yıkayarak durulayın, cildinizi de nemlendirici bir krem uygulayarak dinlendirebilirsiniz.

Aloe Vera birkaç yoldan sivilceleriniz üzerinde baskı ve tehdit uygular. Aloe vera kullandığınız zaman, cildinize sağladığı rahatlama ile kendinizi harika hissedersiniz. Ayrıca, cildinizdeki enflamasyon ve kızarıklığı azaltır ve cildinizin fazla yağını alarak yağ dengesini korumuş olur.

Diş Macunu

Eğer hızlı bir şekilde gelişerek dikkat çekici hale gelen bir mamut sivilceniz varsa ve bunu en kısa yoldan tedavi etmek istiyorsanız, diş macunu içerdiği silica ile iyi bir seçenek sayılabilir. Sivilcelerin kuruması ve etkilerinin azalması için uykudan önce diş macunu sürerek sivilceli bölgeye yedirin, sabah uyandığınızda, suyla güzelce yıkayıp temizleyin.

Bal Maskesi

Bal lezzetinin yanı sıra, naturel bir antibiotiktir. Mükemmel bir sağlık kaynağı olduğu gibi, sivilce ve akneleri de azaltıcı etkisi vardır, yapışma özelliğinden dolayı, ciltte biriken kir ve pislikleri temizleyerek, gözeneklerin nefes almasını sağlar. Basit bir maske yapmak için baldan yararlanın, iki yemek kaşığı altın iksiri balı bir çay kaşığı tarçın ile karıştırarak, yüzünüzün sivilceli bölgelerine uygulayın.

Kendinizi kirli ve pasaklı hissedebilirsiniz, netice alabilmek için tahminen 10 dakika sabredin, daha sonra yüzünüzü ılık su ile bolca durulayın.

Sarımsak

Sarımsak, yüksek oranda antioksidan içerdiğinden, akne mücadelesinde kullanılabilecek harika bir bitkidir, ayni zamanda anti-bakteriyel, anti-mantar ve anti-virüs özelliklerine sahiptir. Sarımsak kullanarak sivilcelerinizden kurtulmanın iki yolu vardır; önleyici bir tedbir olarak sarımsağı sofranızdan hiç bir zaman eksik etmeyin, bu genel sağlığınızda yardımcı olduğu gibi, kanınızı da temizler. Digeri ise acil sonuçlar için; günde birkaç defa, bir diş sarımsağı soyarak sivilceleriniz üzerinde ovalayın, şayet cildiniz hassas ise, soyulmuş sarımsağı ezip, az bir suyla krem kıvamına getirerek uygulama yapabilirsiniz.

Buhar Banyosu

Buhar akne ve sivilcelerin tedavisinde rahatlıkla kullanılan bir yöntemdir, çünkü gözeneklerin açılmasını sağlarak, cilde nefes aldırır. Yüzünüze buhar banyosu yaptığınızda, cildiniz nemlenir ve toksinlerinden arınır.