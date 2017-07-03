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Aynı anda 8 bebek doğurdu, gerçeği yıllar sonra açıkladı

Genç kadın 2009 yılında aynı anda tam sekiz bebek doğurdu. Sanal dünyada Octomom adıyla ünlenen Natalie Suleman şimdi kocaman bir aileye sahip...

10:493 Temmuz 2017
Günün İçinden
Aynı anda 8 bebek doğurdu, gerçeği yıllar sonra açıkladı
Genç kadın 2009 yılında aynı anda tam sekiz bebek doğurdu. Sanal dünyada Octomom adıyla ünlenen Natalie Suleman şimdi kocaman bir aileye sahip...

Büyük bir ailenin hayalini kuran Natalie 8 çocuğa hamile olduğunu öğrendiği zaman büyük bir umutsuzluğa düştü. 2009 yılında gerçekleşen doğum sonrasında birden ünlenen kadını birçok kişi çocuklarına bakamayacağı sebebiyle yerden yere vurdu. Medyada fazlaca adından söz edilen genç kadın doğum iznini tamamladıktan sonra eski hayatına dönmeyi iple çekti.

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HEMŞİREDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Bir hemşirenin doğumu basına sızdırması ve sekiz çocuğa hamile kalan annenin farklı açılardan zor durumda kalması bir süre sonra bir avantaja dönüştü. Çocuklarının fotoğraflarını çektirerek ve kendisine sorulan soruları cevaplayarak biraz para biriktirmeyi başardı. Çocukları üzerinden para kazandığı iddia edilen kadın bir süre sonra ‘The Doctors' isimli televizyon programına çıkarak cevap verdi. Genç anne asıl amacının mucizevi doğumdan insanları ve tıp dünyasını haberdar edip aynı zamanda çocuklarının geçinimini sağlayabilmek olduğunu belirtti.

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Son güncelleme: 11:0703.07.2017
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