Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? (AZTV-İDMAN TV YAYIN AKIŞI)

Şampiyonlar Ligi'nin daimi favorisi Barcelona ilk maçta hezimet yaşadığı Juventus karşısına çıkıyor. Juventus Barcelona maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Barcelona Juventus maçını hangi kanallar şifresiz verecek?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı adeta final kıvamında yaşanacak. İlk maçta 3-0 mağlup olan Barcelona, Juventus karşısına çıkacak. Barcelona Juventus maçını izlemek isteyen taraflarlar heyecanla maçı bekliyor. Barcelona Juventus maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan şifresiz olarak yayınlanacak soruları ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

BARCELONA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barcelona Juventus maçı Türkiye’den TivibuSpor 2 ekranlarından yayınlanacak. Barcelona Juventus maçını yurtdışından izlemek isteyen ziyaretçilerimiz ise AZ TV üzerinden izleyebilecekler.

AZ TV CANLI İZLEME LİNKİ

BARCELONA MUHTEŞEM KAREOGRAFİ YAPACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, sahasında Juventus'u çeyrek final rövanş maçında konuk edecek. Barcelona Kulübü, Juventus maçında tribünlerde yapılacak koreografinin görüntüsünü yayınladı. 3-0'ın rövanşında Barcelona'nın yapacağı koreografide, “Bir kulüpten fazlası” ifadeleri yer aldı.