Barcelona – PSG geniş maç özeti izle: Barcelona, PSG’ye rövanşta acımadı (6-1)

Barcelona'dan PSG'ye tarihi tarife: 6-1. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 4-0 yenildiği rakibini Nou Camp Stadı'nda 6-1 yenerek eledi. Tarihi bir galibiyet alan Barcelona, Paris Saint Germain karşısında turu getiren golleri son 10 dakikada buldu. Cavani'nin golü ile yıkılan Barcelona'yı Neymar'ın iki dakikada attığı 2 gol ile ayağa kaldırdı. Uzatma dakikalarında gelen gol ise Barcelona'ya turu getiren gol oldu. İşte Barcelona - PSG maç özeti, maçın önemli anları ve tüm golleri...

Barcelona'dan PSG'ye tarihi tarife: 6-1. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 4-0 yenildiği rakibini Nou Camp Stadı'nda 6-1 yenerek eledi. Tarihi bir galibiyet alan Barcelona, Paris Saint Germain karşısında turu getiren golleri son 10 dakikada buldu. Cavani'nin golü ile yıkılan Barcelona'yı Neymar'ın iki dakikada attığı 2 gol ile ayağa kaldırdı. Uzatma dakikalarında gelen gol ise Barcelona'ya turu getiren gol oldu. İşte Barcelona - PSG maç özeti, maçın önemli anları ve tüm golleri...

Barcelona, PSG’ye acımadı ve ilk maçın rövanşını 6-1 yenerek aldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşen Barcelona ile PSG arasında Fransa’da oynanan ilk maçta ev sahibi takım 4-0 galip gelmiş ve Barcelona büyük şok yaşamıştı. Sporseverler dün akşam oynanan maçta Barcelona’nın PSG’yi beş farklı yenerek turu atlayıp atlamayacağı konusu merak ederek izlediler. Ve Barcelona, daha önce iki kez daha bu şekilde tarih yazdığı Şampiyonlar Ligi eleme turunda PSG’yi 6-1 yenerek 10. kez çeyrek finale yükselme hakkını elde etti. Barcelona – PSG maç özetini haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

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BARCELONA – PSG MAÇ ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi son turu rövanş karşılaşmalarında Barcelona, PSG’yi 6-1 yenerek ilk maçtaki 4-0’lık skorun rövanşını aldı. Nou Camp Stadı’nda yüzbine yakın taraftar önünde oynanan Barcelona – PSG maçını Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetti. Maça hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada Sourez’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya müthiş başlayan Barcelona, henüz 3. dakikada Suarez ile öne geçti. 40. dakikada Layvin Kurzawa’nın kendi kalesine attığı golle baskısını artıran Barcelona, 50. dakikada Messi’nin penaltısı ile farkı 3’e çıkardı. Barcelona, 62. dakikada Edinson Cavani’nin golüne engel olamayınca tur şansını zora soktu. 88 ve 90. dakikadalar Neymar’ın golüyle skoru 5-1’e getiren Katalanlar, yeniden ümitlendi. Uzatma dakikalarının son anlarında Roberto ile farkı 5’e çıkaran Barcelona, tarihi bir geri dönüşe imza atarak PSG’yi elemeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

CAVANI’NİN GOLÜ NOU CAMP’I SUSTURDU!

Barcelona – PSG maçında 3-0 öne geçen ve umutlanan İspanyol takımı, 62. dakikada Cavani’nin golü ile stat bir anda sessizliğe büründü. Çünkü maçın bu noktasından sonra Barcelona’nın turu geçmek için en az 3 gol atması gerekiyordu. Maçın son dakikalarına kadar Barcelona istediği gollere bir türlü kavuşamadı. Tam bu sırada ortaya Neymar çıktı. Biri penaltıdan olmak üzere 88 ve 90. dakikalarda attığı goller ile Barcelona’yı tekrar ümitlendirdi. Altı dakika uzatılan maçın 90+5. dakikasında Roberto, ceza sahasına doğru çok güzel kesilen ortaya ayağını koyarak Barcelona’nın turu geçmesini sağladı.

BARCELONA – PSG İLK MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Maça fırtına gibi başlayan Paris Saint-Germain, dakika 18’de Di Maria ile gol perdesini açtı. İlk yarı 1-0’lık PSG üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan PSG, dakika 55’te bir kez daha Di Maria ile gol buldu ve skoru 2-0’a getirdi. Ardından genç oyuncu Draxler sahneye çıktı ve skoru 3-0’a getiren golü attı. Son olarak da tecrübeli oyuncu Edinson Cavani dakika 71’de maçın skorunu belirleyen golü attı ve maç 4-0’lık skorla sona erdi.

BARCELONA – PSG MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

Barcelona maça 3. dakikada Suarez golüyle başladı ve umutlandı. 40'ta Kurzawa kendi kalesine topu gönderince Barcelona 2-0 öne geçti. 50. dakikada ise Barcelona penaltı kazandı. Hakem Deniz Aytekin ilk önce penaltı vermedi ancak çizgi hakeminin uyarısı sonrasında beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına Messi geçti ve durumu 3-0'a getirdi. 3. golden sonra coşan Camp Nou'yu Cavani susturdu! PSG'nin golcüsü 62. dakikada Ter Stegen'i yıkınca skoru 3-1'e getirdi.

Barcelona bu golden sonra yıkıldı! İspanyol ekibine bu golden sonra yemeden 3 gol gerekiyordu! Umutların tükendiği anda Neymar sahneye çıktı. 88. dakikada frikikten ve 90. dakikada penaltıdan golleri bulan Brezilyalı yıldız, skoru 5-1'e getirdi.

5 dakikada verilen uzatmalarda ise tarih yazıldı! Barcelona bastırdı, PSG direndi. Ancak 90+5'te Sergi Roberto topu filelere göndererek Camp Nou'da ve TV başında maçı izleyenleri tarihe tanıklık ettirdi! Bu gol durumu 6-1 yaparken Barcelona'yı çeyrek finale taşıdı.

BARCELONA 6-1 PSG

Barcelona: ter Stegen, Piqué, Rakitić (André Gomes 84′), Busquets, Iniesta (Arda), Suárez, Messi, Neymar, Rafinha (Roberto ’76), Mascherano, Umtiti

PSG: Kevin Trapp (GK), Thiago Silva (C), Marquinhos, Marco Verratti, Lucas (55′ Ángel Di María), Edinson Cavani, Thomas Meunier (90’+3 Grzegorz Krychowiak), Blaise Matuidi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler (75′ Serge Aurier), Adrien Rabiot