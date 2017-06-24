Bartın bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri (2017)

Bayram namazıyla beraber Türkiye, Ramazan Bayramı'na giriş yapacak. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazını eda edecek birçok vatandaş bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Bayram namazı vakitlerini merak eden vatandaşlar Google üzerinde "Bayram namazı saat kaçta?" aramaları yapmaya başladı. İşte Bartın'ın bayram namazının ne zaman kılınacağına dair detaylar ve şehir şehir bayram namazı vakitleri.

Bayram geliyor birçok kişi bayram hazırlıklarına devam ediyor. Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu bayram namazı öncesi büyük önem taşıyor. Bayram namazı ile bayram sabahına merhaba diyecek vatandaşlar için il il bayram namazı saatlerini derledik. Türkiye’nin tüm şehirlerinin bayram namazı saatlerini ve Bartın’ın bayram namazı ayrıntılarını haberimizin devamında bulabileceksiniz.

BARTIN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlarımız için derlediğimiz haberimizde tüm illerimizin bayram namazı vakitlerini bulabilirsiniz. Bartın ilimizde ise bayram namazı Diyanet’in belirlemiş olduğu, 06:04’de kılınacak.

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BARTIN’IN BAZI ÖNEMLİ CAMİLERİ

Ulu Cami: Muş'ta, Alaeddin Bey ve Hacı Şeref Camilerinin batısındadır. Moloz taştandır. Kitabesizdir. Avlusunda yatan Şeyh Muhammed-i Mağribi tarafından 979'da yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Mimari özelliklerinden XIV. yy'ın ikinci yarısına tarihlenen cami, dikdörtgen planlıdır. Ana mekân, ortada kubbe, yanlarda besik tonoz örtülüdür. Mihrap sadedir, kuzeyinde kesme taştan üç kubbeli son cemaat yeri vardır. Kesme taştan sade taç kapı sivri kemerli niş içindedir. Batı duvarı dışında öbür duvarlarda ikişer pencere vardır. Minaresi, depremden zarar görmüş olup, aslına sadık kalınarak 1968 ve 1972 yıllarında onarım görmüştür. Avlusunda Şeyh Muhammed-i Mağribi dışında başka evliyadan zatların meftun olduğu bilinmektedir.

Hacı Şeref Camii: Bir Selçuklu yapısı olan çok yıkık durumda Arslanlı Han'ın içindedir. Mimari özelliklerinden XVII yy'la tarihlenmektedir. Bir son dönem Osmanlı yapısıdır. Ana mekânı kare planlıdır. Ana mekan ortada büyük yanlarda basık kubbelerle örtülmüştür. Sade mihrabı yuvarlak kemerli ve niş biçimindedir. Sonradan eklenen son cemaat ahlat taşından 1997 yılında eklenmiştir. Sivri kemeri niş biçiminde taç kapı kesme taştandır. 1318'de yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu yapı Abdulhamit Han tarafından yaptırılmıştır.

Alaaddin Bey (Paşa) Camii: XVIII yy. başlarında şehrin valisi Alaaddin Bey tarafından yaptırılmıştır. Ana mekanı kare planlıdır ve dokuz neflidir. Orta büyük ve yanlarda küçük kubbelerle örtülüdür. Orta nefte yer alan mihrabı sutunçeler ve bitki motifleriyle bezelidir. Taç kapının yanlarında kabartma kandil motifleri vardır. Minaresi iki renkli kesme taştan yapılıdır. Kare kaideli silindir gövdelidir. Gövdenin ortasında iç içe geçmiş çınar ağacını andırır bitkisel motiflerden bir kuşak oluşturulmuştur.

Bulanık Mollakent Camisi: Bulanık ilçesinin Mollakent köyündedir. Bir Selçuklu yapısıdır. Şeyh İbrahim tarafından 1290'da yaptırılmıştır. Ahlat taşındandır. Dört kubbeli üç pencerelidir.

Bulanık Esenlik Camisi: Bulanık ilçesinin Esenlik Köyündedir. Bir Selçuklu eseridir. Şeyh Abdulmelik tarafından 1194'te yaptırılmıştır. Ahlat taşındandır. Tek kubbeli, dört pencereli, iki kapılı bir yapıdır. Kubbesinde ayrıca dört küçük pencere yer almaktadır.