Bayern Münih – Arsenal maç özeti izle: Bayern’den Arsenal’e tarihi fark 5-1

Bayern Münih - Arsenal maç özeti haberimizde. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Allianz Arena'da karşı karşıya gelen Bayern Münih ile Arsenal'in mücadelesinde tam altı gol atıldı. Bayern Münih, ilk yarısı 1-1 biten Arsenal maçının 2. yarısında rakibini gole boğdu. Bayern Münih - Arsenal maç özetini, maçın altı golünü ve önemli anlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

Bayern Münih - Arsenal maç özeti haberimizde. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Allianz Arena'da karşı karşıya gelen Bayern Münih ile Arsenal'in mücadelesinde tam altı gol atıldı. Bayern Münih, ilk yarısı 1-1 biten Arsenal maçının 2. yarısında rakibini gole boğdu. Bayern Münih - Arsenal maç özetini, maçın altı golünü ve önemli anlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

Bayern Münih, Arsenal’i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında farklı yenerek avantaj sağladı. İlk yarısının 1-1 beraber bittiği Bayern Münih – Arsenal maçının ikinci yarısında Bavyeralı takım coştu ve sahadan 5-1 galip ayrıldılar. Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde büyük takımlarla eşleşme şansızlığını bir kere daha yaşadı ve son 16 turunda Bayern Münih eşleşti. Almanya’da oynanan ilk maçta Bayern Münih’e 5-1 yenilen Arsenal için turu atlamak mucizelere kaldı. Bayern Münih – Arsenal maç özetini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Bayern Münih – Arsenal maç özeti izle

BAYERN MUNIH – ARSENAL MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih – Arsenal maçı Allianz Arena'da dün akşam oynandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında mücadeleye hızlı başlayan takım Bayern Münih oldu ve 11. dakikada Robben ile 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Arsenal penaltı kazandı. Arsenal adına Sanchez'in kullandığı penaltı atışı Neuer’dan dönerken, dönen topu yine aynı oyuncu filelere yolladı ve eşitliği sağladı. İlk yarı Bayern Münih 1-1 Arsenal şeklinde sona erdi.

Bayern Münih – Arsenal maçında ilk yarı 1-1 sona erdi. Ev sahibi takım ikinci yarı adeta coştu ve konuk takımı gole boğdu. İlk yarı bu skorla sona ererken, Bayern Münih ikinci yarıda Arsenal’i adeta dağıttı. 53. dakikada Lewandowski, 56 ve 63. dakikalarda Alcantara ve 88. dakikada Müller'in golleriyle Bayern Münih, sahadan 5-1 galip ayrılarak tur için büyük avantaj yakaladı.

BAYERN MUNIH 5-1 ARSENAL

Bayern Münih: Neuer, Hummels, Thiago Alcántara, Javi Martínez, Lewandowski (Müller), Robben (Rafinha), Douglas Costa (Kimmich), Xabi Alonso, Lahm (C), Vidal, Alaba

Arsenal: Ospina, Gibbs, Koscielny (Gabriel), Alexis Sánchez, Mesut Özil, Oxlade-Chamberlain, Iwobi (Walcott), Mustafi, Bellerín, Xhaka, Coquelin (Giroud)

Goller: Lewandowski 53′, Thiago Alcántara 56′,63′, Robben 11′ , Müller 88′, Alexis Sánchez 30′