Bayram namazı saatleri: Erzurum’da bayram namazı saat kaçta?

Bayram geliyor birçok kişi bayram hazırlıklarına devam ediyor. Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu bayram namazı öncesi büyük önem taşıyor. Bayram namazı ile bayram sabahına merhaba diyecek vatandaşlar için il il bayram namazı saatlerini derledik. Türkiye'nin tüm şehirlerinin bayram namazı saatlerini ve Erzurum'un bayram namazı ayrıntılarını haberimizin devamında bulabileceksiniz.

İslam alemi bir bayrama daha erişti. Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar bayramlaşmaya başlayacak, ziyaretler gerçekleştirecek. Peki Erzurum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı hangi şehirlerde hangi saatlerde kılınacak? Vatandaşların bayrama saatler kala merak ettikleri soruların başında gelen bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı haberimizde.

ERZURUM’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlarımız için derlediğimiz haberimizde tüm illerimizin bayram namazı vakitlerini bulabilirsiniz. Erzurum ilimizde ise bayram namazı Diyanet’in belirlemiş olduğu, 05:33’te kılınacak.

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ERZURUM’UN BAZI ÖNEMLİ CAMİLERİ

Murat Paşa Camii

Şehir merkezinde, bulunduğu mahalleye adını veren Murat Paşa Camii, yanındaki hamamla birlikte sur kapılarından Erzincan Kapısı civarındadır. Kitabesine göre 1573 tarihinde Sadrazam Kuyucu Murat Paşa tarafından yaptırılmıştır. Lala Paşa Camii'nden sonra Erzurum'daki ikinci Osmanlı camisidir. Yapı plan ve mimarı bakımından, şehrin kendisinden sonra inşa edilen tek kubbeli camilerine bir model oluşturmuştur. Caminin minaresi, doğusundaki Ahmediye Medresesi'nin minaresi ile ortaktır. Minare yakın zamanlarda onarılmıştır.

Gürcü Kapısı (Ali Ağa) Camii

Şehir merkezinde Gürcü Kapısı mevkiinde yer alır. Erzurum'da yeniçeri ocak ağalarından Kürkçü Ali Ağa tarafından 1608 yılında yaptırılmıştır. 1859 tarihinde önemli bir onarım geçiren cami, üç kubbeli son cemaat yeri ve tek kubbeyle örtülü ibadet mekânından oluşmaktadır. Cami plan, mimari ve süsleme özellikleriyle, diğer tek kubbeli Erzurum camilerinin tipik bir örneği konumundadır.

Caferiye Camii

Şehir merkezinde iç kale civarında Tebriz Kapı semtinde yer alır. Kitabesine göre 1645 yılında Ebubekir oğlu Hacı Cafer tarafından yaptırılan cami koyu kahve renkli kesme kamber taşı ve moloz taşlardan inşa edilmiştir. Kubbeyle örtülü caminin önünde dört sütuna oturan eğimli çatı ile örtülü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Kuzeybatı köşede yer alan kısa gövdeli minare, Erzurum minareleri ile uygunluk içerisindedir. Caminin güneydoğu ve kuzeybatı köşelerinde duvar içlerindeki merdivenlerle kürsü ve mahfile çıkılmaktadır. Bölgesel etkilerin ağır bastığı duvar içlerinden kürsüye götüren bu tür merdivenlere başta Lala Paşa olmak üzere Erzurum'daki bazı camilerden başka Oltu-Arslan Paşa Camii'nde de rastlanmaktadır.

Boyahane Camii

Şehir merkezinde, bulunduğu mahalleye adını vermiş olan cami, yanındaki Boyahane Hamamı'nın bir kısmının cami haline getirilmesiyle 1566 yılında yaptırılmıştır.

Narmanlı Camii

Şehir merkezinde, Tebriz Kapı semtinde, Çifte Minareli Medrese'nin doğusunda yer alır. Kitabesine göre 1738 yılında Narmanlı Hacı Yusuf tarafından yaptırılmıştır. Önünde beş kubbeli son cemaat yeri bulunan Narmanlı Camii iç mekânı örten kubbesinin biraz daha büyük olması bakımından Erzurum'daki tek kubbeli camiler içerisinde en dikkat çekici olanıdır.