Bayramda yol durumu (Dönüş trafiği ne durumda?)

Bayram dönüşü çilesi başladı. Ramazan Bayramı tatilini yurdun çeşitli bölgelerinde tatil yaparak ve yakınlarını ziyaret ederek geçiren vatandaşlar geri dönmeye başladı. Peki bayram dönüşü trafiği nasıl? İşte 27 Haziran yol durumu...

Ramazan Bayramı’nın son gününe girildi. Bayramı tatil yaparak ve yakınlarını ziyaret ederek geçiren milyonlarca vatandaş dönüş yoluna çıkmaya başladı. Peki bayramda yol durumu nasıl? Dönüş trafiği ne durumda? İşte detaylar…

Ramazan Bayramı tatilinin gelmesiyle soluğu kıyı şehirlerinde alan milyonlarca vatandaş için dönüş çilesi başladı. Cuma akşamı feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale tarafına geçen vatandaşlar, bu yıl dönüş için erken davrandı ama yine trafikten kurtulamadı.

BALIKESİR TARAFINDA 3 KİLOMETRELİK YOL 45 DAKİKA SÜRDÜ

Ramazan Bayramı nedeniyle Edremit Körfezi'ndeki Akçay, Altınkum, Altınoluk ve Güre mahallelerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Akçay'dan Altınkum'a kadar olan 3 kilometrelik yolu araçlar 45 dakikada gidebildi.

3 KİLOMETRELİK YOL 45 DAKİKA SÜRÜYOR

Tatilcilerin Edremit Körfezi’ndeki gözde mekanları Akçay, Altınkum, Altınoluk ve Güre gibi mahallelerde yoğun bir trafik çilesi başladı. İzmir – Çanakkale karayolunun Akçay Mahallesi girişinde trafikte zaman zaman trafikte tıkanmalar meydana geldi ve bu yolun sol şeridinde 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu.

YOL YAPIM ÇALIŞMASI TRAFİĞİ ARTIRDI

Karayollarının bazı kesimlerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmakta. Karayolları Genel Müdürlüğünü tarafından verilen günlük yol durumuna göre; Kayseri-Malatya önemli bir bölümünde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmekte.

KAYSERİ MALATYA YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMASI

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kayseri-Malatya yolunun 59-62 kilometreleri arasındaki bitümlü sıcak karışım (BSK) ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL YOL DURUMU

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul-İzmit yolunun Çayırova Kavşağı Bayramoğlu Köprüsünün orta ayak imalatının yapılabilmesi için İstanbul ve Ankara istikameti tek şeride düşürülecek ve İstanbul yönü ulaşım servis yolundan sağlanıyor.