Bebeğin yuttuğu cismi gören doktorlar şoke oldu!

Bebekler malum diş çıkarma döneminde buldukları cisimleri ağızlarına götürmeyi çok severler. Ancak bu davranış ne kadar dişlerini kaşımak için olsa da bazı zamanlar korkunç sonla bitebilir. İşte küçük çocukların yuttuğu cisimler...

Bebekler malum diş çıkarma döneminde buldukları cisimleri ağızlarına götürmeyi çok severler. Ancak bu davranış ne kadar dişlerini kaşımak için olsa da bazı zamanlar korkunç sonla bitebilir. İşte küçük çocukların yuttuğu cisimler...

2 yaşındaki Sheila karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Filmlerine bakan doktorlar, küçük kızın bağırsağında gördükleri 9 cm’lik gözlük tornavidası karşısında şoke oldu.

8 aylık bebek suda büyüyebilen top yuttu!

8 aylık bebek, suya konulunca boyutunun 400 katı kadar büyüyebilen bir top yuttu. Top, bebeğin karnında büyüyünce bebek acil ameliyata alındı.



Film çektiklerinde her şey ortaya çıktı!

Göğüs ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen küçük çocuğa film çekilince pil yuttuğu anlaşıldı. Pil, çocuğun yemek borusunda bir delik açmıştı.

Küçük bebek 37 top mıknatıs yuttu!

Küçük bebek 37 top mıknatıs yutunca acil ameliyata alındı. Mıknatıslar, bebeğin bağırsağının yırtılmasına neden olmuştu.



Gövdesinin yarısı kadar kalem yuttu!

Bir bebek, 15 cm, yani gövdesinin yarısı kadar kalemi yuttu. Kalem büyük ihtimalle, o küçüklükte bir bebeğin yuttuğu en büyük uzun obje.