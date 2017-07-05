Bekir Aksoy kimdir: Derya Çavuşoğlu ile boşandı mı?

Sinema ve dizi oyuncusu Bekir Aksoy'un, 4 yıldır evli olduğu manken eşi Derya Çavuşoğlu'ndan boşandığı iddiası olay yarattı. İşte Bekir Aksoy - Derya çavuşoğlu ayrılığı iddiasıyla ilgili tüm detaylar...

Bir dönemin fenomen dizisi Doktorlar ile ünlenen ünlü oyuncu Bekir Aksoy’un dört yıldır birlikte olduğu eşi Derya Çavuşoğlu’ndan boşandığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Peki Bekir Aksoy kimdir, Derya Çavuşoğlu ile boşandı mı? İşte detaylar…

BEKİR AKSOY KİMDİR?

18 Mart 1969 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Bekir Aksoy, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Damdaki Kemancı oyunu ile tiyatroya adım atan ünlü oyuncu, Gülriz Sururi ve Kent Oyuncuları ile adını iyice duyurdu.

Tiyatronun ardından birçok dizi ve sinema projesinde boy gösteren Aksoy, Doktorlar dizisindeki kalp cerrahı Suat rolüyle milyonlarca kişi tarafından tanındı. Bekir Aksoy, Doktorlar dizisinin yanı sıra Ömerçip ve Abdülhamit Düşerken filmlerinde de oynayarak sinemada da hatırı sayılır bir başarı elde etti. Ünlü oyuncu 5 Eylül 2013’te 25 yaşındaki manken Derya Çavuşoğlu ile evlendi ve 25 Mart 2014 tarihinde Emir Berk adından bir erkek evlat sahibi oldu.

BEKİR AKSOY – DERYA ÇAVUŞOĞLU BOŞANDI MI?

4 yıldır mutlu bir beraberlikleri olduğu bilinen Bekir Aksoy – Derya Çavuşoğlu çiftinin boşandığı iddiası gerçekliğe kavuştu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aksoy, boşanma iddialarını doğrularken şiddet iddialarını ise reddetti.