Benzin deposuna aseton dökülürse ne olur?

Benzin deposuna aseton dökünce yakıttan tasarruf edeceğini iddia eden bir adam, arabasının deposuna tam 2 şişe aseton döktü! Sonuç ne oldu dersiniz?

Benzine gelen zamlardan sonra vatandaşlar gaza basmaya korkar oldu. Hem mazot hem de benzinli araç kullanan vatandaşlar, neredeyse her hafta gelen zam haberlerine artık isyan ediyor. Litresi 5 lirayı geçen yakıt fiyatlarından sonra milyonlarca araç sahibi, ‘Nasıl daha tasarruflu yalıt harcarım’ konusunda düşünerek araba kullanmaya başladı.

YouTube’a yüklenen bir videoda araç sahibi, benzin deposuna aseton dökerek daha tasarruflu bir sürüş yaşanacağını iddia etti. Benzin deposuna tam iki şişe aseton döktü. Ardından aracı çalıştırarak bir sorun olmadığını izleyicilerinbe kanıtlamıştı. Video kısa sürede bir milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. Ancak videonun sahibi videoda yaklaşık 2 ay sonra ‘Sakın benim yaptığımı yapmayın, araçta hasar oluştu’ diyerek izleyicilerini uyardı.

Eski zamanlardan bu yana ‘efsane’ olan ‘depoya aseton’ olayı böylece çökmüş oldu.