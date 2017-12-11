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Benzin deposuna küp şeker atarsanız ne olur?

Benzin ve mazota gelen zamlardan sonra insanlar gaza basmaya korkar oldu. YouTube'da ise birçok parodi 'tasarruf' videosu koyan yayıncı, bu kez de deposuna küp şeker attı. Aracı çalıştırdığında ne oldu dersiniz?

11:1211 Aralık 2017
Günün İçinden
Benzin ve mazota gelen zamlardan sonra insanlar gaza basmaya korkar oldu. YouTube'da ise birçok parodi 'tasarruf' videosu koyan yayıncı, bu kez de deposuna küp şeker attı. Aracı çalıştırdığında ne oldu dersiniz?

Şimdiye kadar benzin deposuna, kola, çiçek yağı ve alkollü içecekler döküp arabayı çalıştırarak test eden çılgın adam, bu kez de ‘benzin deposuna küp şeker atarsak ne olur?' Sorusuna yanıt aradı. Video, sosyal medyada büyük izlenme oranına ulaştı. Ancak videonun sahibi bir süre sonra ‘Sakın benim yaptığımı yapmayın, araçta hasar oluştu' diyerek izleyicilerini uyardı.

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