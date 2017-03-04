Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı canlı izle: Lider Beşiktaş, Rizespor’u ağırlıyor!

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftarlar nefeslerini tuttular. Geçen hafta alınan Galatasaray galibiyetinden sonra takipçileri ile puan farkını iyice lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Arena'da karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı kadroları belli oldu. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı şifresiz canlı nasıl izlenir?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftarlar nefeslerini tuttular. Geçen hafta alınan Galatasaray galibiyetinden sonra takipçileri ile puan farkını iyice lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Arena'da karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı kadroları belli oldu. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı şifresiz canlı nasıl izlenir?

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Süper Lig 23. haftasında Vodafone Arena Stadı’nda karşılaşacak. Bu akşam oynanacak Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı ile iki takım 34. defa karşı karşıya gelmiş olacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacağı Beşiktaş – Rizespor maçı saat 19.00’da başlayacak. Beşiktaş Rizespor maçını haberimizde bağlantılar aracılığı ile şifresiz izleyebilir veya canlı anlatımı ile takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile bu akşam oynanacağı maç ile rakipleri arasındaki puan farkını korumak istiyor. En yakın rakibi Başakşehir ile 4 puan farkı olan lider Beşiktaş, geçen hafta Türk Telekom Arena’da oynadığı Galatasaray maçından 1-0 galip çıkarak rakibi ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı. Zirvenin sahibi Beşiktaş, en yakın rakibi Medipol Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 10 ve Fenerbahçe'ye 12 puan fark atmış durumda. Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçını BeIN Sports canlı olarak yayınlayacak. Bu maçı şifresiz izlemek isterseniz aşağıdaki linke tıklayarak haftalık paketi satın almanız yeterli.

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HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA LİDER BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sonunda Beşiktaş evinde 10 maç oynadı. Bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı takımın Vodafone Arena'da henüz mağlubiyeti yok. Şenol Güneş'in öğrencileri evinde rakip ağlara 26 gol kaydederken, içeride ise gol sayısı bakımından da zirvede. Beşiktaş, Dolmabahçe'de kendi kalesinde ise 9 gol gördü. Evinde 26 puan toplayan Beşiktaş'ı 25 puanla Medipol Başakşehir takip ediyor.

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BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR 34. KEZ KARŞILAŞACAK!

Süper Lig 23. haftası Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı ile devam ediyor. Süper Lig’de 34. kez karşılacak olan Beşiktaş ile Rizespor arasında önceden oynanan 33 maçta siyah beyazlıların yirmi galibiyeti varken Karadeniz temsilcisi 7 maç kazanabildi. 6 maç ise berabere bitti. Beşiktaş bu maçlarda 55 gol atmayı başardı, Çaykur Rizespor ise 32 gol ile karşılık verdi. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasında sezonun ilk yarısında Rize’de oynanan maçı siyah beyazlılar 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

Çaykur Rizespor: Diallo, İsmael, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Robin Yalçın, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke.