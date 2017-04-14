Beşiktaş Lyon maç özeti izle: Kartal işi rövanşa bıraktı

Lyon Beşiktaş maçı çok heyecanlı bir maça sahne oldu. Lyon Beşiktaş maçının geniş özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Fransa’nın güçlü takımı Lyon ile karşılaştı. Olayların yaşandığı maç yaklaşık 45 dakika geç başladı. Karşılaşmaya temkinli başlayan siyah-beyazlılar Babel’in golü ile öne geçti ve ilk devre bu şekilde bitti. İkinci yarıda ise Lyon, baskısını artırdı ve temsilcimiz Beşiktaş sahada pek bir varlık gösteremedi. Kara kartal 83. ve 84. dakikada iki talihsiz gole engel olamayınca maçtan 2-1’lik skorla yenik ayrıldı.

İSPANYOL HAKEMDEN MÜTHİŞ YÖNETİM

Maçın İspanyol hakemi Lahoz, verdiği kararlarla Beşiktaş'ın yüzünü güldürdü. Lyon'un baskılarına aldırmayan hakem Lahoz, rakibin kendini yere atmalarına aldırmadı. İkinci yarıda kendini yere bırakan Fekir'e sarı kart gösteren hakeme Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada övgüler yağdırdı. Ligdeki hakem facialarından bunalan Türk taraftarların uzun bir aradan sonra hakemden yana yüzü güldü.

Lyon Beşiktaş maç özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ