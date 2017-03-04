Beşiktaş Rizespor maç özeti izle: Beşiktaş, tel gol ile 3 puanı aldı!

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç özeti haberimizde. Süper Lig 23. haftasında Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında tek gol vardı. Gökhan Gönül'ün attığı gol Beşiktaş'a 3 puan kazandırdı ve Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Beşiktaş, 3 puan kazanırken iki de fire verdi. Beşiktaş Rizespor maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. İşte BJK - Rizespor maç özeti, maçın önemli anları ve maçın tek golü...

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç özeti haberimizde. Süper Lig 23. haftasında Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında tek gol vardı. Gökhan Gönül'ün attığı gol Beşiktaş'a 3 puan kazandırdı ve Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Beşiktaş, 3 puan kazanırken iki de fire verdi. Beşiktaş Rizespor maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. İşte BJK - Rizespor maç özeti, maçın önemli anları ve maçın tek golü...

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 1-0 yenerek Süper Lig’de şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Süper Lig’in lider Vodafone Arena’da oynanan maçta Gökhan Gönül’ün attığı tek gol ile Çaykur Rizespor’u yenerek 3 puanı kazandı. Beşiktaş – Çaykur Rizespor maç özetini, maçın önemli anlarını ve Gökhan Gönül’ün golünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş – Çaykur Rizespor maç özeti izlemek için tıklayınız

Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti getiren golünü 41. dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Beşiktaş bu skorla birlikte 53 puana yükseldi. Küme düşme hattından kurtulamayan Rizespor 20 puanda kaldı. Beşiktaş Karabükspor yenilgisinden sonra ligde 3'te 3 yaptı. Pozisyon üretkenlkiği anlamında bilindik Beşiktaş'ın gerisinde kalan Şenol Güneş'in ekibi, rakibine çok fazla pozisyon vermedi. İki bekin hücumda devreye girmesiyle golü buldu Beşiktaş. Adriano'nun ortasında Gökhan Gönül topu filelere gönderirken, bu gol Beşiktaş'a 3 puanı getirdi.

BEŞİKTAŞ, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA İKİ FİRE VERDİ!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma cezalı duruma düştü. Çaykur Rizespor maçının 16. dakikasında sarı kart gören tecrübeli sağ bek, Beşiktaş'ın bir sonraki hafta oynayacağı Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Gökhan Gönül ve hakeme itiraz sonrasında kart gören Ricardo Quaresma, önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, Süper Lig'de bir sonraki hafta Sergen Yalçın'ın takımı Kayserispor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALARI

2. dakikada sol kanatta bulunan Edomwonyi'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kweuke'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

13. dakikada Quaresma'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

38. dakikada Recep Niyaz'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta Marcelo'ya çarpan top, kalenin üzerinden kornere gitti.

40. dakikada Adriano'nun sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Cenk'i geçen top arka direkte bulunan Gökhan Gönül'de kaldı. Gökhan'ın arka direğe yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diallo'da kaldı.

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Adriano'un rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Diallo kontrol etti.

69. dakikada Tolgay'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın arka direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İsmail Şencan xx, Serlan Çimen xx

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Oğuzhan (Gökhan İnler dk. 88), Atiba, Quaresma (Tolgay dk. 64), Babel, Talisca, Cenk Tosun (Aboubakar dk. 74)

Yedekler: Tolga, Beck, Mitrovic, Aras

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan, Yaakoubi, Oboabona, Dhurgham Ismail (Özgür dk. 86), Saadane (Jantscher dk. 59), Robin Yalçın, Igiebor (Tuzsynski dk. 66 ), Recep Niyaz, Kweuke, Edomwonyi

Yedekler: Gökhan Akkan, Fink, Oğulcan, Oğuz Han

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Gökhan Gönül (dk. 40) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Gökhan Günül, Atınç, Quaresma (Beşiktaş), Saadane, Yaakoubi, Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)