Beşiktaş Schalke 04 özet izle (Gollü maçı kim kazandı?)

2017 – 2018 sezonu öncesi hazırlık maçlarına başlayan Beşiktaş, Çin’de, Almanya’nın güçlü takımlarından Shcalke 04 ile karşı karşıya geldi. Peki Schalke 04 Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? İşte Beşiktaş Schalke 04 maçı ile ilgili tüm detaylar…
KARTAL İLK MAÇINDA İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Beşiktaş, Alman temsilcisi Schalke 04 ile Çin’de karşı karşıya geldi. Talisca, Pepe, Quaresma gibi yıldız oyuncularından yoksun bir kadroyla Schalke 04’ün karşısına çıkan kara kartal, rakibine 3-2 mağlup oldu.
CENK TOSUN YETMEDİ
Çin’de nemli bir havada oynanan Beşiktaş – Schalke 04 maçını 3-2 kaybeden siyah beyazlıların gollerini 68 ve 75. dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Karşılaşmanın 63. dakikasında rakibi karşısında 3-0 geriye düşen Beşiktaş, buna rağmen mücadeleyi bırakmadı ve skoru 3-2’ye getirmeyi başardı.