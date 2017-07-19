Beşiktaş Schalke 04 özet izle (Gollü maçı kim kazandı?)

Şampiyon sahaya indi. Süper Lig'in son iki sezonunun şampiyonu Beşiktaş, 2017 - 2018 sezonundaki ilk hazırlık maçında Alman devi Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Peki Schalke 04 Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? İşte maçtan detaylar...

2017 – 2018 sezonu öncesi hazırlık maçlarına başlayan Beşiktaş, Çin’de, Almanya’nın güçlü takımlarından Shcalke 04 ile karşı karşıya geldi. Peki Schalke 04 Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? İşte Beşiktaş Schalke 04 maçı ile ilgili tüm detaylar…

KARTAL İLK MAÇINDA İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Beşiktaş, Alman temsilcisi Schalke 04 ile Çin’de karşı karşıya geldi. Talisca, Pepe, Quaresma gibi yıldız oyuncularından yoksun bir kadroyla Schalke 04’ün karşısına çıkan kara kartal, rakibine 3-2 mağlup oldu.

CENK TOSUN YETMEDİ

Çin’de nemli bir havada oynanan Beşiktaş – Schalke 04 maçını 3-2 kaybeden siyah beyazlıların gollerini 68 ve 75. dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Karşılaşmanın 63. dakikasında rakibi karşısında 3-0 geriye düşen Beşiktaş, buna rağmen mücadeleyi bırakmadı ve skoru 3-2’ye getirmeyi başardı.