Beşiktaş’ın Avrupa Ligi çeyrek final rakibi Lyon hakkında her şey?

Tarihi bir maç ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan Beşiktaş Lyon ile eşleşti. Peki Lyon nasıl bir takımdır, şu an ki oyuncuları kimler ve kendi ligindeki durumu nedir? İşte Olympique Lyon hakkında merak ettikleriniz.

Tarihi bir maç ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan Beşiktaş Lyon ile eşleşti. Peki Lyon nasıl bir takımdır, şu an ki oyuncuları kimler ve kendi ligindeki durumu nedir? İşte Olympique Lyon hakkında merak ettikleriniz.

Beşiktaş büyük bölümünü 10 kişi sürdürüğü maçta rakibini 4-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kurasında da XXXX ile eşleşti. Peki YYYY’den XXXXX nasıl bir takımdır, oyuncuları kimler, kendi ligindeki kaçıncı ve şu an ki form durumu nasıl? İşte Lyon hakkında detaylar.

OLYMPIQUE LYON NASIL BİR TAKIMDIR?

Olympique Lyonnais, 1950 yılında kurulmuş olan Fransız futbol kulübüdür. 1950'den önce kulübün ismi Lyon Olympique olarak faaliyet gösteriyordu. Bu tarihten sonra Olympique Lyonnais olarak değiştirildi. Kulüp faaliyetlerini Lyon şehrinin Gerland semtinde gerçekleştirmektedir. 1987'den beri Jean-Michel Aulas Kulübün başkanlığında ve 22 Haziran 2011'den beri Rémi Garde futbol takımının teknik direktörlüğünde görev yapmaktadır. Kulüp 1989'dan beri Ligue 1'de oynamaktadır.

Futbol takımı maçlarını Lyon'da bulunan Stade de Gerland'da oynamaktadır ve Centre Tola Vologe'da ise idmanlarını yapmaktadır. Kulübün 7 Fransa Lig Şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası ve 1 Fransa Lig Kupası sahibidir.

LYON’UN FRANSA LİGİ VE AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Lyon şu an Fransa liginde 50 puan ile dördüncü sırada yer alıyor. Lider Monaco’nun 18 puan gerisinde olan Lyon ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik etti. Lyon 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda temsilcizi AZ’i ardından da İtalyan ekip Roma’yı eleyerek çeyrek finale geldi.

LYON’UN KADROSU

KALECİ

1 Anthony LOPES

16 Lucas MOCIO

30 Mathieu GORGELIN

40 Dorian GRANGE

44 Anthony RACIOPPI

50 Stanislas LEBONGO

SAVUNMA

2 Mapou YANGA-MBIWA

3 Nicolas NKOULOU

4 Emanuel MAMMANA

5 Mouctar DIAKHABY

13 Christophe JALLET

15 Jérémy MOREL

20 RAFAEL

23 Jordy GASPAR

31 Maciej RYBUS

34 Isaac HEMANS ARDAY

36 Dylan MBOUMBOUNI

37 Romaric NGOUMA

46 Gédéon KALULU

49 Adil BENJEDDI

55 Alexandre ROSELLI

56 Pierre NOUVEL

62 Mathieu GADET

65 Mathis LOUISERRE

67 Bryan-Clovis NGWABIJE

8 Corentin TOLISSO

ORTA SAHA

11 Rachid GHEZZAL

12 Jordan FERRI

14 Sergi DARDER

21 Maxime GONALONS

25 Houssem AOUAR

28 Mathieu VALBUENA

29 Lucas TOUSART

32 Maxime D’ARPINO

35 Timothé COGNAT

38 Christopher MARTINS

41 Maxence CAQUERET

43 Yoann MARTELAT

52 César NETO

53 Elisha OWUSU

57 Hamza RAFIA

59 Mohamed BAHLOULI

60 Paul DEVARREWAERE

FORVET

10 Alexandre LACAZETTE

18 Nabil FEKIR

19 Jean Philippe MATETA

22 Gaëtan PERRIN

27 Maxwel CORNET

39 Myziane MAOLIDA

45 Alan DZABANA

47 Yann KITALA

48 Amine GOUIRI

58 MICKAEL ALMEIDA

63 Willem GEUBBELS

64 Jean Philippe JAVALOYES