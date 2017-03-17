Beşiktaş’ın Avrupa Ligi çeyrek final rakibi Lyon hakkında her şey?

Beşiktaş büyük bölümünü 10 kişi sürdürüğü maçta rakibini 4-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kurasında da XXXX ile eşleşti. Peki YYYY’den XXXXX nasıl bir takımdır, oyuncuları kimler, kendi ligindeki kaçıncı ve şu an ki form durumu nasıl? İşte Lyon hakkında detaylar.
Olympique Lyonnais, 1950 yılında kurulmuş olan Fransız futbol kulübüdür. 1950'den önce kulübün ismi Lyon Olympique olarak faaliyet gösteriyordu. Bu tarihten sonra Olympique Lyonnais olarak değiştirildi. Kulüp faaliyetlerini Lyon şehrinin Gerland semtinde gerçekleştirmektedir. 1987'den beri Jean-Michel Aulas Kulübün başkanlığında ve 22 Haziran 2011'den beri Rémi Garde futbol takımının teknik direktörlüğünde görev yapmaktadır. Kulüp 1989'dan beri Ligue 1'de oynamaktadır.
Futbol takımı maçlarını Lyon'da bulunan Stade de Gerland'da oynamaktadır ve Centre Tola Vologe'da ise idmanlarını yapmaktadır. Kulübün 7 Fransa Lig Şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası ve 1 Fransa Lig Kupası sahibidir.
LYON’UN FRANSA LİGİ VE AVRUPA LİGİ PERFORMANSI
Lyon şu an Fransa liginde 50 puan ile dördüncü sırada yer alıyor. Lider Monaco’nun 18 puan gerisinde olan Lyon ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik etti. Lyon 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda temsilcizi AZ’i ardından da İtalyan ekip Roma’yı eleyerek çeyrek finale geldi.
LYON’UN KADROSU
KALECİ
1 Anthony LOPES
16 Lucas MOCIO
30 Mathieu GORGELIN
40 Dorian GRANGE
44 Anthony RACIOPPI
50 Stanislas LEBONGO
SAVUNMA
2 Mapou YANGA-MBIWA
3 Nicolas NKOULOU
4 Emanuel MAMMANA
5 Mouctar DIAKHABY
13 Christophe JALLET
15 Jérémy MOREL
20 RAFAEL
23 Jordy GASPAR
31 Maciej RYBUS
34 Isaac HEMANS ARDAY
36 Dylan MBOUMBOUNI
37 Romaric NGOUMA
46 Gédéon KALULU
49 Adil BENJEDDI
55 Alexandre ROSELLI
56 Pierre NOUVEL
62 Mathieu GADET
65 Mathis LOUISERRE
67 Bryan-Clovis NGWABIJE
8 Corentin TOLISSO
ORTA SAHA
11 Rachid GHEZZAL
12 Jordan FERRI
14 Sergi DARDER
21 Maxime GONALONS
25 Houssem AOUAR
28 Mathieu VALBUENA
29 Lucas TOUSART
32 Maxime D’ARPINO
35 Timothé COGNAT
38 Christopher MARTINS
41 Maxence CAQUERET
43 Yoann MARTELAT
52 César NETO
53 Elisha OWUSU
57 Hamza RAFIA
59 Mohamed BAHLOULI
60 Paul DEVARREWAERE
FORVET
10 Alexandre LACAZETTE
18 Nabil FEKIR
19 Jean Philippe MATETA
22 Gaëtan PERRIN
27 Maxwel CORNET
39 Myziane MAOLIDA
45 Alan DZABANA
47 Yann KITALA
48 Amine GOUIRI
58 MICKAEL ALMEIDA
63 Willem GEUBBELS
64 Jean Philippe JAVALOYES