Beşiktaş’ın gündemindeki Senegal’li forvet Khouma Babacar kimdir?

Vincent Aboubakar konusunda istediğini alamayan Beşiktaş'ta gündeme gelen Senagal'li forvet Khouma Babacar kimdir? Demba Ba'nın da tavsiye ettiği oyuncuyu tanıyalım.

Geçen sezon Fiorentina’da 22 maçta 10 gol atarak West Brom ve Crystal Palace’ın listesine giren Senegalli golcü için çalışmalar başlatıldı. Oyuncunun menajeri de isim vermeden 24 yaşındaki golcüye talipleri olduğunu, “Babacar olumlu bir sezon geçirdi. Talipleri olması normal” ifadesi kullandı.

KHOUMA BABACAR KİMDİR?

24 yaşındaki Senegalli oyuncu, Pascera alt yapısı ile yetişti. Sonrasında Fiorentina’da forma giyen futbolcu, devam eden kariyerinde; İtalya Serie B ekiplerinde Modena FC’den Fiorentina’ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 10 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Senegal’li forvet, başarılı bir sezon geçirdi. Oyuncunun transfermarkt değeri 8 milyon Euro. Sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.

Doğum tarihi: 17 Mart 1993 (24 yaşında), Thiès, Senegal

Boy: 1,91 m

Kilo: 85 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2009

Şu andaki takımları: ACF Fiorentina (30 / Forvet), Senegal Millî Futbol Takımı (Forvet)