Beşiktaş’ın rakibi Olimpiyakos (Olympiakos) kimdir?

Beşiktaş'ın Avrupa Lig'indeki rakibi Olympiakos oldu. Osmanlıspor'u son 32 turunda eleyen Yunanistan ekibi Olimpiyakos kimdir?

Bugün yapılan UEFA kura çekiminde temsilcimiz Beşiktaş’ın Avrupa Lig’indeki rakibi Olimpiyakos oldu. Avrupa Lig’inde Beşiktaş İsrail ekibi Hapoel Be’er Şeva’yı eleyip bir üst tura yükselmiş; Olimpiyakos ise Osmanlıspor’a karşı üstünlük sağlayıp son 16’ya kalmıştı. Bugün yapılan çekilişte Yunanistan ekibi Olimpiyakos, Beşiktaş’ın rakibi oldu.

OLİMPİYAKOS’U YAKINDAN TANIYALIM

Paulo Bento’nun çalıştırdığı Olimpiyakos 21’inci hafta itibari ile topladığı 51 puanla Yunanistan Süper Ligi’nde zirvede bulunuyor. Yaş ortalaması 23 olan Olympiacos ekibinin en golcü isimi Nijeryalı santrafor Brown Ideye.

Tranfermarkt verilerine göre, takımın en değerli oyuncusu ise 24 yaşındaki orta saha Konstantinos Fortounis. 7 numaralı formayı terleten oyuncunun değeri 10 milyon euro. Takımın kadrosunda 12 yerli futbolcu bulunuyor. Takımdaki lejyonerlerde en kalabalık grup 5 kişi ile Portekiz.

1925 yılında kurulan Olimpiakos, maçlarını 32 bin 115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynuyor. 11 Ağustos 2016’da Olympiacos F.C.’nin başına geçen 47 yaşındaki Portekizli antrenör Bento, daha önce Sporting CP ve Cruzerio’yu çalıştırmıştı.

Yunanistan Süper Ligi’nde 43 defa mutlu sona ulaşan takımın müzesinde 27 Yunanistan Kupası ve 4 Yunanistan Süper Kupası bulunuyor.