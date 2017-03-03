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Bir daha asla domates almanıza gerek kalmayacak!

Evde kendi domatesinizi yetiştirmenizi bu kadar kolay olabileceğini hayal edemezdiniz. İşte sizi kendi domatesinizi yetiştirerek, sizi hem domates masrafından kurtaracak hem de daha sağlıklı domates yemenizi sağlayacak yöntem.
14:223 Mart 2017
Günün İçinden
Bir daha asla domates almanıza gerek kalmayacak!
Evde kendi domatesinizi yetiştirmenizi bu kadar kolay olabileceğini hayal edemezdiniz. İşte sizi kendi domatesinizi yetiştirerek, sizi hem domates masrafından kurtaracak hem de daha sağlıklı domates yemenizi sağlayacak yöntem.

Bazen tüketeceğimizden fazla meyve sebze alırız, bozulur ve çöpe atarız. Domateslerinizin bozulmaya başladığını gördüğünüzde onları bir süre sonra taptaze domateslere dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Gerekenler toprak dolu bir kova, bozulmaya yüz tutmuş bir domates ve güneş gören bir alan. 7-14 gün arası bir sürede kendi domateslerinizi kolayca yetiştirebileceksiniz.

NASIL YAPILIR?

1- Bozulmaya yüz tutmuş domatesinizi dilimleyin.

2- İçi kaliteli toprak dolu olan kovaya dilimleri aralarında boşluk olacak şekilde yerleştirin ve toprakla üzerlerini kapatın.

3- 7-14 gün boyunca domatesinizi azar azar sulayın.

4- Çıkan domatesleri tekrar aynı şekilde başka kovalara ekerek aynı şeyi devam ettirin.

Bir Youtube kanalının yayınladığı bu videodan da faydalanabilirsiniz, işte kolayca domates yetiştirme yöntemi…

 

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Son güncelleme: 14:2303.03.2017
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