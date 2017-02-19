Biyolojik yaşınızı biliyor musunuz?

Yaşlanma hızınızı kolayca test edebilirsiniz. İşte yaşlanma hızınızı ölçebileceğiniz bir test… Bir kağıt alıp soruların cevaplarına göre puanlama yapın.

Yaşlanma hızınızı kolayca test edebilirsiniz. İşte yaşlanma hızınızı ölçebileceğiniz bir test… Bir kağıt alıp soruların cevaplarına göre puanlama yapın.

BİYOLOJİK YAŞINIZI HESAPLAYIN

Yaşlanma kelimesi çoğu insan için ürkütücüdür. Vücut ve cilt yaşlanma hızı bazen kişinin yaşından çok daha ileride olabilir. Yani kişi bulunduğu yaştan daha yaşlı görünebilir. Bununla birlikte, ileri yaşına rağmen yaşının çok çok altında genç bir görünüme sahip kadınların sayısı da az değildir. Yani yaşlanma hızınız çok önemlidir. Elinizden geldiği kadar bu hızı düşürmeniz gerekir.

Yaşlanma hızınızı kolayca test edebilirsiniz. İşte yaşlanma hızınızı ölçebileceğiniz bir test… Bir kağıt alıp soruların cevaplarına göre puanlama yapın.

Asla-0,

Ender-1,

Seyrek-2,

Sık-3,

Alışkanlık-4

Günde 5-8 bardak su / meyve suyu / bitki çayı içiyor musunuz?

Gece 22.30’dan önce uykuya geçip verimli uyuyor musunuz?

Günlük egzersiz yapıyor musunuz? (Dans, koşma, yürüme)

Sınırsız yemek yeme alışkanlığınızı önleyebildiniz mi?

Stres ile mücadeleniz yeterince hızlı mı?

Kendinizi değerli bulup, kendinize iyi bakıyor musunuz?

Diyetiniz dengeli mi? (Balık, meyve, sebze, tahıl)

Hayvansal yağlar yerine zeytinyağı tercih ediyor musunuz?

Vejetaryen diyet veya 1-5 kere haftada balık yiyor musunuz? (kırmızı et yerine)

Antioksidan katkılar kullanıyor musunuz?

Solunum egzersiz teknikleri kullanıyor musunuz?

Kendinizi beğendiğimizi ifade etmekten korkmuyorsunuz değil mi?

Kendinize gülebiliyor musunuz?

Pozitif düşüncede misiniz?

Düzenli diyet ile temizleme programı (detoks kürleri) uyguluyor musunuz?

Duygularınızı özgürce dışa vurabiliyor musunuz?

Sağlıklı sosyal ilişkileriniz var mı?

İşinizden keyif alıp, yaratıcı faaliyetler gösteriyor musunuz?

80 yaşın üzerinde sağlıklı yaşayan aile bireyleri var mı?

PUANLAMA

Biyolojik yaşınız için puanları toplayın

0 – 10

Kronolojik yaşınıza 10 yıl ekleyin.

11 – 20

Kronolojik yaşınıza 5 yıl ekleyin.

21 – 40

Kronolojik yaşınız = biyolojik yaşınız.

41 – 60

Kronolojik yaşınızdan 5 yıl çıkarın.

61 – 80

Kronolojik yaşınızdan 10 yıl çıkarın.