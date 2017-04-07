Bücür Cadı rolünü oynayan Merve Erdoğan’ın son hali herkesi şaşırttı!

3 yaşından beri oyunculuk yapan Merve Erdoğan'ın son hali görenleri şaşırttı.

Bücür Cadı’yı hatırladınız mı? Şimdiki halini görenler inanamıyor. Bücür Cadı dizisinde oynadığı Zeliş rolüyle bir döneme damga vuran Merve Erdoğan’ın son hali herkesi şaşırttı.



3 yaşında oyunculuk yapmaya başlayan Merve Erdoğan 9 yaşında Bücür Cadı dizisinde başrol oyuncusu olarak ilk kez ekran karşısına çıktı. Bücür Cadı dizisinden sonra tiyatro eğitimine ağırlık verdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Üsküdar Müsiki Cemiyeti, Sadri Alışık Tiyatrosu’nda eğitim aldı. Şu anda Merve Erdoğan oyunculuk yapmaya devam etmektedir.

İşte Merve Erdoğan’ın son hali…



