Bugün hava nasıl olacak: Kavurucu sıcaklar geri mi geliyor?

10 Temmuz hava durumu belli oldu. Yurt genelinde bir süredir devam eden serin hava yavaş yavaş yerini sıcaklara bırakıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il, bölge bölge 10 temmuz hava durumu...

Bir süre devam eden serinlik sonrası yurdun birçok bölgesinde sıcak havalar yeniden etkisini göstermeye başladı. Peki bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar geri mi dönüyor? İşte bölge bölge 10 Temmuz hava durumu…

GÜNEŞ TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Yurdun dört bir yanı Doğu Karadeniz dışında haftaya güneşli hava ile başlıyor. Doğu Karadeniz de yarından itibaren güneşli havanın etkisi altına girecek ve Perşembe gününe kadar yurdun dört bir yanı güneşli olacak ve sıcaklık adım adım tırmanacak.

İç Anadolu hafta ortasına kadar 35 derecenin üzerine çıkmış olacak, Ege’de ise termometreler 40 dereceleri gösterecek. Halihazırda 40 dereceyi gören Batı Akdeniz’de de durum değişmeyecek.

Denizlerde ise Marmara’nın Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz’de 5 kuvvetinde rüzgar esecek. Ege’de ise rüzgar 4 kuvvettinde eserken, Karadeniz ve Akdeniz’de orta kuvvette devam edecek.

İL İL 10 TEMMUZ HAVA DURUMU