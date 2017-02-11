Bursaspor – Fenerbahçe maçı canlı izle (Bursaspor FB maçı canlı anlatım)

Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı 1-0 yenerek tur atlayan ve moral bulan Fenerbahçe, zorlu Bursaspor deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe, lider ile arasındaki dokuz puna farkını indirmek için bu maçı kazanmak zorunda. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor, Fenerbahçe ile Timsah Arena'da karşılaşacak. Ligde son 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, kritik mücadelede taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan Bursaspor Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler düdük çalacak. Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.
Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı
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BURSASPOR – FENERBAHÇE 96. RANDEVULARINDA
Bursaspor ile Fenerbahçe, bu akşam oynayacakları karşılaşma ile birlikte 96. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 95 karşılaşmada Bursaspor, sahadan 14 kez üstünlükle ayrılırken, Fenerbahçe ise 48 müsabakada galip taraf olmayı başardı. 33 maç ise eşitlikle sonuçlandı.
BURSASPOR’UN FENERBAHÇE KARŞINDA KOZU BATALLA
Bursaspor, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 2 karşılaşmada da rakibinden gol yemedi. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Timsah'ta Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 3 lig maçında 2 gol kaydetti.
BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK
Bursaspor'da sakatlığı süren Josua John ile kart cezalısı İsmail Konuk, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Bursaspor’da, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Bilal Kısa da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı.
BURSASPOR’DA TOPÇU, FENERBAHÇE’YE KARŞI 2. KEZ SAHADA!
Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Mutlu Topçu, yeni takımının başında ligdeki ilk maçına çıkacak. 2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı mücadelen 2-2'lik eşitlikle ayrılan Topçu, ikinci kez sarı-lacivertlilere karşı sınav verecek.
BURSASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'LER
Bursaspor: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz
Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Skrtel, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow