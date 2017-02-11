Bursaspor – Fenerbahçe maçı canlı izle (Bursaspor FB maçı canlı anlatım)

Bursaspor - Fenerbahçe maçı ile Süper Lig 20. haftasında Timsah arenada karşılaşacak olan iki takım ligdeki 96. randevularına çıkıyorlar. Kupada Beşiktaş galibiyeti ile moral Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında mutlak 3 puan alma peşinde. Bursaspor Fenerbahçe maçı ilk onbirleri belli oldu. Bursaspor Fenerbahçe maçını şifresiz nasıl izleyebilirsiniz detaylarını haberimizde görebilirsiniz.

Bursaspor - Fenerbahçe maçı ile Süper Lig 20. haftasında Timsah arenada karşılaşacak olan iki takım ligdeki 96. randevularına çıkıyorlar. Kupada Beşiktaş galibiyeti ile moral Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında mutlak 3 puan alma peşinde. Bursaspor Fenerbahçe maçı ilk onbirleri belli oldu. Bursaspor Fenerbahçe maçını şifresiz nasıl izleyebilirsiniz detaylarını haberimizde görebilirsiniz.

Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı 1-0 yenerek tur atlayan ve moral bulan Fenerbahçe, zorlu Bursaspor deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe, lider ile arasındaki dokuz puna farkını indirmek için bu maçı kazanmak zorunda. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor, Fenerbahçe ile Timsah Arena'da karşılaşacak. Ligde son 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, kritik mücadelede taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan Bursaspor Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler düdük çalacak. Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

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BURSASPOR – FENERBAHÇE 96. RANDEVULARINDA

Bursaspor ile Fenerbahçe, bu akşam oynayacakları karşılaşma ile birlikte 96. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 95 karşılaşmada Bursaspor, sahadan 14 kez üstünlükle ayrılırken, Fenerbahçe ise 48 müsabakada galip taraf olmayı başardı. 33 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

BURSASPOR’UN FENERBAHÇE KARŞINDA KOZU BATALLA

Bursaspor, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 2 karşılaşmada da rakibinden gol yemedi. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Timsah'ta Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 3 lig maçında 2 gol kaydetti.

BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK

Bursaspor'da sakatlığı süren Josua John ile kart cezalısı İsmail Konuk, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Bursaspor’da, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Bilal Kısa da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı.

BURSASPOR’DA TOPÇU, FENERBAHÇE’YE KARŞI 2. KEZ SAHADA!

Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Mutlu Topçu, yeni takımının başında ligdeki ilk maçına çıkacak. 2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı mücadelen 2-2'lik eşitlikle ayrılan Topçu, ikinci kez sarı-lacivertlilere karşı sınav verecek.

BURSASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'LER

Bursaspor: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Skrtel, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow