Bursluluk sınav sonuçları açıklandı 2017 (MEB PYBS sonucu sorgulama)

PYBS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı ve internet sayfasından yapılan açıklamayla beraber binlerce aday için müjdeli haber verildi. Peki PYBS sonucunuzu nasıl öğrenebilirsiniz? İşte PYBS sonucu sorgulama sayfaları...

Binlerce öğrencinin merakla beklediği PYBS sonuçları için müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, büyük bir merakla beklenen 2017 PYBS sonuçlarını resmen açıkladı. Peki PYBS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte PYBS sınavı ile ilgili tüm detaylar…

2017 PYBS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

PYBS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

PYBS sonuçları internet üzerinden açıklanacak. PYBS sonuç ekranı ise “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek. PYBS sonuçlarına ulaşmak için TC Kimlik numarası ve doğum tarihi girilerek ulaşılacak.

PYBS NEDİR?

PYBS kısaltmasının tam açılımı “Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı” şeklindedir. PYBS; Alt gelir grubuna mensup ailelerin çocuklarına ücretsiz kalıcak yer sağlanarak her ay önceden belirlenmiş bir aylığın verildiği ve okumasının sağlanmasına imkan sağlayan bir sınavdır.

6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre, 5,9,10,11'inci sınıflar ise Pybs sınavına göre bursu kazanıp kazanmadıkları belirlenir. PYBS sınavları her yıl tekrarlanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir.

PYBS BURSLARI NE KADAR? ÖĞRENCİLERE KAÇ PARA VERİLECEK?

Bursluluk sınavına giren ve bu sınavda başarılı olan öğrencilere burslar 3 ayda yatırılır. Senede 4 kere yatırılan bursların ilki genelde Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında ilk yatırılan ayı takiben 3 ayda bir yatırılır. Bursların 475 TL olarak yatırılması bekleniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıfların PYBS sonuçları Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr http://odsgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağı belli değil.

Yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz Bakanlığın http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.