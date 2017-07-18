Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? (2017 PYBS sonuçları)

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? "meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr"de ilan edilecek olan PYBS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil.

10 Haziran’da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçları için heyecan dorukta. Yüz binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar Milli eğitim Bakanlığı resmi sayfasından açıklanacak.

PYBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2016 – 2017 eğitim yılı içinde MEB tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk (PYBS) sınav sonucu 18 Temmuz’da açıklanacak. PYBS sonuç ekranı ise “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek. Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu iki site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak. MEB’in resmi Twitter sayfasında dün yayınladığı mesaj:

PYBS NEDİR?

PYBS kısaltmasının tam açılımı “Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı” şeklindedir. PYBS; Alt gelir grubuna mensup ailelerin çocuklarına ücretsiz kalıcak yer sağlanarak her ay önceden belirlenmiş bir aylığın verildiği ve okumasının sağlanmasına imkan sağlayan bir sınavdır.

6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre, 5,9,10,11’inci sınıflar ise Pybs sınavına göre bursu kazanıp kazanmadıkları belirlenir. PYBS sınavları her yıl tekrarlanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir.