Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için çektirdiği 20 fotoğraf

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yıllar sonra bile yaptıklarıyla günümüze ışık tutmaya devam ediyor. 1936 yılında Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için çektirdiği 20 fotoğraf ne kadar ileri görüşlü olduğunu kanıtlamasının yanı sıra harika bir 'göz zevki'ne sahip olduğunu da gösteriyor. Bu fotoğraflar, Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen her alandaki geniş vizyonuna dair fikir edinmemizi de sağlıyor. Dönemin ünlü fotoğraflarının çektiği ve Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunun kanıtı olan bu fotoğraflar hepimizi ülkemize bir kez daha hayran bırakacak türden. İşte o harika fotoğraf seçkisi...

Bir görselin zihnimizde edindiği yer okuduğumuz bir yazının edindiği yerden çok daha geniş bir alana sahip. İşte bunun en büyük kanıtı da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1936 yılında Türkiye'yi Dünyaya Tanıtmak İçin Çektirdiği 20 Fotoğraf’ta gizli. Birbirinden güzel bu 20 fotoğrafta Ata’mızın inanılmaz vizyonunun başka bir örneğini bir kez daha görüyoruz.

Atatürk, CUmhuriyet sonrası gelişmekte olan ülkemizi tanıtmak adına Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraflar çektirmiş, ve bunları İngilizce ve Fransızca dillerine tercüme ettirerek tüm dünyaya dağıtmıştır. Sizi, hemen her yaptığıyla ışığımız olmaya devam eden Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla çekilmiş bu 20 fotoğrafa bir göz atmaya davet ediyoruz.

1. BURSA’DA SİSLİ BİR SABAH

2. ÇELİKPALAS’TAN BURSA’YA DOĞRU BİR BAKIŞ

3. YALOVA’DAKİ KAPLICALAR

4. YEŞİL OVA

5. TORTUM ŞELALESİ

6. TARSUS’TA BİR ŞELALE

7. TOROSLAR’DAKİ BİR DAĞ DEĞİRMENİ

8. ÇORUH NEHRİ

9. BEYŞEHİR GÖLÜ

10. AĞRI DAĞI ETEKLERİ

11. NEMRUS YAYLASI

12. MALATYA’DA SONBAHAR – KIŞ

13. PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

14. KARS VE ARTVİN AYNI KAREDE

15. DOĞU ANADOLU’DAN BİR KARE

16. AFYONKARAHİSAR’DA BİR TARLA

17. NAMRUN YAYLASI’NDA BAHAR

18. BALIK AĞLARI

19. MERSİN’DE BİR AKŞAM VAKTİ

20. GİRESUN LİMANI

KAYNAK: webtekno

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