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Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için çektirdiği 20 fotoğraf

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yıllar sonra bile yaptıklarıyla günümüze ışık tutmaya devam ediyor. 1936 yılında Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için çektirdiği 20 fotoğraf ne kadar ileri görüşlü olduğunu kanıtlamasının yanı sıra harika bir 'göz zevki'ne sahip olduğunu da gösteriyor. Bu fotoğraflar, Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen her alandaki geniş vizyonuna dair fikir edinmemizi de sağlıyor. Dönemin ünlü fotoğraflarının çektiği ve Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunun kanıtı olan bu fotoğraflar hepimizi ülkemize bir kez daha hayran bırakacak türden. İşte o harika fotoğraf seçkisi...

12:482 Aralık 2017
Günün İçinden
Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için çektirdiği 20 fotoğraf
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yıllar sonra bile yaptıklarıyla günümüze ışık tutmaya devam ediyor. 1936 yılında Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için çektirdiği 20 fotoğraf ne kadar ileri görüşlü olduğunu kanıtlamasının yanı sıra harika bir 'göz zevki'ne sahip olduğunu da gösteriyor. Bu fotoğraflar, Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen her alandaki geniş vizyonuna dair fikir edinmemizi de sağlıyor. Dönemin ünlü fotoğraflarının çektiği ve Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunun kanıtı olan bu fotoğraflar hepimizi ülkemize bir kez daha hayran bırakacak türden. İşte o harika fotoğraf seçkisi...

Bir görselin zihnimizde edindiği yer okuduğumuz bir yazının edindiği yerden çok daha geniş bir alana sahip. İşte bunun en büyük kanıtı da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1936 yılında Türkiye'yi Dünyaya Tanıtmak İçin Çektirdiği 20 Fotoğraf’ta gizli. Birbirinden güzel bu 20 fotoğrafta Ata’mızın inanılmaz vizyonunun başka bir örneğini bir kez daha görüyoruz.

Atatürk, CUmhuriyet sonrası gelişmekte olan ülkemizi tanıtmak adına Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraflar çektirmiş, ve bunları İngilizce ve Fransızca dillerine tercüme ettirerek tüm dünyaya dağıtmıştır. Sizi, hemen her yaptığıyla ışığımız olmaya devam eden Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla çekilmiş bu 20 fotoğrafa bir göz atmaya davet ediyoruz.

1. BURSA’DA SİSLİ BİR SABAH

bursa

2. ÇELİKPALAS’TAN BURSA’YA DOĞRU BİR BAKIŞ  

celikpalas

3. YALOVA’DAKİ KAPLICALAR

yalova

4. YEŞİL OVA

yesilova

5. TORTUM ŞELALESİ

tortum

6. TARSUS’TA BİR ŞELALE

tarsusselale

7. TOROSLAR’DAKİ BİR DAĞ DEĞİRMENİ

toroslardegirmen

8. ÇORUH NEHRİ

coruhnehri

9. BEYŞEHİR GÖLÜ

beysehirgolu

10. AĞRI DAĞI ETEKLERİ

agridagi

11. NEMRUS YAYLASI

nemrus-yaylasi

12. MALATYA’DA SONBAHAR – KIŞ

malatyadasonbaharkis

13. PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

pamukkale-travertenleri

14. KARS VE ARTVİN AYNI KAREDE

kars-ve-artvin-ayni-karede

15. DOĞU ANADOLU’DAN BİR KARE

dogu-anadoludan-bir-kare

16. AFYONKARAHİSAR’DA BİR TARLA

afyonkarahisarda-bir-tarla

17. NAMRUN YAYLASI’NDA BAHAR

namrun-yaylasinda-bahar

18. BALIK AĞLARI

balik-aglari

19. MERSİN’DE BİR AKŞAM VAKTİ

mersinde-bir-aksam-vakti

20. GİRESUN LİMANI

giresun-limani

KAYNAK: webtekno

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Son güncelleme: 13:2402.12.2017
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