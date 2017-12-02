Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için çektirdiği 20 fotoğraf

Bir görselin zihnimizde edindiği yer okuduğumuz bir yazının edindiği yerden çok daha geniş bir alana sahip. İşte bunun en büyük kanıtı da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1936 yılında Türkiye'yi Dünyaya Tanıtmak İçin Çektirdiği 20 Fotoğraf’ta gizli. Birbirinden güzel bu 20 fotoğrafta Ata’mızın inanılmaz vizyonunun başka bir örneğini bir kez daha görüyoruz.
Atatürk, CUmhuriyet sonrası gelişmekte olan ülkemizi tanıtmak adına Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraflar çektirmiş, ve bunları İngilizce ve Fransızca dillerine tercüme ettirerek tüm dünyaya dağıtmıştır. Sizi, hemen her yaptığıyla ışığımız olmaya devam eden Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla çekilmiş bu 20 fotoğrafa bir göz atmaya davet ediyoruz.
1. BURSA’DA SİSLİ BİR SABAH
2. ÇELİKPALAS’TAN BURSA’YA DOĞRU BİR BAKIŞ
3. YALOVA’DAKİ KAPLICALAR
4. YEŞİL OVA
5. TORTUM ŞELALESİ
6. TARSUS’TA BİR ŞELALE
7. TOROSLAR’DAKİ BİR DAĞ DEĞİRMENİ
8. ÇORUH NEHRİ
9. BEYŞEHİR GÖLÜ
10. AĞRI DAĞI ETEKLERİ
11. NEMRUS YAYLASI
12. MALATYA’DA SONBAHAR – KIŞ
13. PAMUKKALE TRAVERTENLERİ
14. KARS VE ARTVİN AYNI KAREDE
15. DOĞU ANADOLU’DAN BİR KARE
16. AFYONKARAHİSAR’DA BİR TARLA
17. NAMRUN YAYLASI’NDA BAHAR
18. BALIK AĞLARI
19. MERSİN’DE BİR AKŞAM VAKTİ
20. GİRESUN LİMANI
KAYNAK: webtekno