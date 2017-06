Can Bartu kimdir? Hastalığı ne, son durumu nasıl?

Fenerbahçe ve Türk milli takımlarında hem futbol hem de basketbol oynayarak inanılmaz bir spor kariyeri yapan unutulmaz oyuncu Can Bartı, nefes almak problemi şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra durumunun ciddi olduğu anlaşılan duayen yorumcu, yoğun bakıma alındı.

Can Bartu kimdir?

31 Ocak 1936 tarihinde İstanbul’da doğan Fenerbahçe’nin unutulmaz sporcusu Can Bartu, hem futbol hem de basketbolda Fenerbahçe forması giyerek bu başarıya ulaşan ilk ve tek sporcu konumunda. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray’la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe’de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.