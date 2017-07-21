Caner Taslaman kimdir? Caner Taslaman ve Ebubekir Sifil’in “deve sidiği” polemiği yankı uyandırdı!

Bir televizyon programında Caner Taslaman ve Ebubekir Sifil arasında geçen diyolog sosyal medyada ve basında büyük yankı uyandırdı. Videonun yayılmasının ardından birçok kişi Caner Taslaman kimdir? Caner Taslaman'ın mesleği ne sorularını merak etmeye başladı. İşte Caner Taslaman hakkında ayrıntılar...

Caner Taslaman kimdir? Dün Veyis Ateş'in sunduğu programda Caner Taslaman ile İlahiyatçı Ebubekir Sifil hadislerin kaynağı ve güvenilirliğini tartıştı. Caner Taslaman’ın ‘Deve sidiği içmek sünnettir ve Peygamberimiz içilmesini tavsiye etmiştir. Ancak deve sidiği ortadoğu da pek çok hastalığa neden oluyor. Bunu yapan Türk hacılar da var' dediği video çok paylaşılanlar arasına girdi ve Caner Taslaman kimdir sorusunun Google üzerinde sık sık aranmasına neden oldu.,

CANER TASLAMAN KİMDİR?

Caner Taslaman’ın kendi internet sitesinde yer alan biyografisine göre; Caner Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam” çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakultesi’nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi’nde daha sonra Oxford Üniversitesi’nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi’nde ve Cambridge Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde profesör öğretim üyesidir.