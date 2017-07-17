Çeşme’de Fatih Terim’le tartışma yaşayan Selahattin Aydoğdu kimdir?

Çeşme'de Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olaylar sonucu Selahattin Aydoğdu ifadeye çağırıldı. Peki, gündemdeki isim Selahattin Aydoğdu kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Türkiye gündemine bomba gibi düşen Çeşme’de Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olaylar sonucu Selahattin Aydoğdu ifadeye çağırıldı. Peki, gündemdeki isim Selahattin Aydoğdu kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler..

Çeşme’de Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olaylar devam ediyor. Peki, gündemdeki isim Selahattin Aydoğdu kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler..

SELAHATTİN AYDOĞDU KİMDİR?

Aslen Mardinli olan fakat ufak yaşlardan bu yana Adana’da yaşayan Selahattin Aydoğdu, 1992 yılından bu yana kebapçılık yapıyor. Adana’da açtığı ilk işletmenin ardından Türkiye’nin çeşitli yerlerinde şubeler açan Selahattin Aydoğdu, Adana Demirspor’un da bir dönem kulüp başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi olan Selahattin Aydoğdu’nun şu anda TFF yönetiminde yedek listede olduğu da ifade edildi.