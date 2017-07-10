Çeyrek altın ne kadar? (10 Temmuz altın fiyatları)

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımız güncel altın fiyatlarını ve çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Biz de sizler için güncel altın fiyatları ve çeyrek altın ne kadar sorularını cevapladık. İşte 10 Temmuz güncel altın fiyatları...

10 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatlarının doların yükselişi karşısında ne yaptığı büyük bir merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yatırımcısını üzen altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Temmuz güncel altın fiyatları…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da gram altın 140,92 liradan alınıp 140,98 liradan satılarak güne başladı. Cumhuriyet altını ise 938 liradan işlem görürken 948 liradan alıcı buluyor. Büyük bir merak konusu olan Çeyrek altın ise 225,48 liradan alınırken 230,50 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.