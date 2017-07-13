Çeyrek altın ne kadar? (13 Temmuz altın fiyatları)

Vatandaşlarımızın yatırım yapmak veya hediye almak için oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları belli oldu. 13 Temmuz Perşembe gününe özel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte büyük bir merakla beklenen gram altının fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını ne kadar sorularının cevapları...

13 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki gram altının fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını ne kadar? Tüm bu soruların cevaplarını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte 13 Temmuz güncel altın fiyatları…

13 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

İstanbul borsasının kalbinin attığı Kapalıçarşı’da 13 Temmuz Perşembe günü itibariyle gram altın 140,15 liradan alınırken 140,19 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

224,24 liradan alınan Çeyrek altın 229,11 liradan satılırken Yarım altın ise 447,08 liradan alınıp 458,41 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 939 liradan alınıp 949 liradan satılıyor. Son olarak Tam Ziynet altın ise 896,96 liradan alınıp 914,03 liradan satılıyor.