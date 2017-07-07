Çeyrek altın ne kadar? (7 Temmuz gram altın fiyatları)

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Doların yükselişine karşı gram altının durumu merak konusu. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Temmuz güncel altın fiyatları.

7 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Doların yükselişi karşısında altının durumu merak konusu. Milyonlarca vatandaşımız çeyrek altın ne kadar, altının gram fiyatı ne kadar gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte 7 Temmuz gram altın fiyatı…

7 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da an itibariyle gram altın 142,30 liradan alınırken 142,33 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dolardaki yükselişin ardından Çeyrek altın 227,68 liradan satılmaya ve 232,71 liradan satılmaya başlandı. Yarım altın ise 453,94 lliradan alınırken 465,42 liradan satılmaya başlandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Çeyrek altın kadar merak edilen Cumhuriyet altını ne kadar sorusu da cevabını buldu. 946 liradan alınan Cumhuriyet altını 956 liradan satılıyor. Tam ziynet ise 910,73 liradan alınırken 927,99 liradan alıcı buluyor.