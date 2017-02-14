İşte cinsel gücü arttıran besinler...

ZENCEFİL: Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, cinsel isteği de artırıyor. Bu nedenle yediklerinize ya da içtiklerinize biraz da olsa zencefil katabilirsiniz.

ÇİLEK: Lezzetli olduğu kadar cinsel yaşamda da etkili olan çilek neredeyse her derde deva olan meyvelerden. Afrodizyak etkisi bulunan çilek aynı zamanda cilde de iyi geliyor.

BAL: Bal, cinsel gücü artırıyor. Tarihte bal, seks açısından, çok farklı şekillerde kullanıldı. Eski Yunan ve Ayurvedikler balı, erkeklerin spermlerini kuvvetlendirmek için kullandılar.

FINDIK: E vitamini içeren fındık, cinsel gücü artmasına da yardımcı oluyor. Fındık, içerdiği tüm maddelerle bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermede etkili.

VANİLYA: Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.

İNCİR: Erkeklerin cinsel gücünü artıran çok güçlü afrodizyaklardan biri de incir. E ve B vitaminleri açısından çok zengin. Sindirimi kolaylaştıran incir cinsel yaşamınızı renklendirmenize de yardımcı olacak.

MUZ: Muz bromelain isimli bir enzim içerir. Bu enzim cinsel gücü ve libidoyu yükseltir. Muz, seks sırasında erkeğin enerjisini artırarak cinsel gücü artırır.

HAVYAR: Yüzyıllardır afrodizyak olarak kullanılmaktadır. İçerdiği çinko miktarı nedeniyle erkeklik hormonlarının yapımını artırıyor. Çinkonun aynı zamanda sperm kalitesini de artırdığı belirlenmiştir.

ÇİKOLATA: Çikolatada beyin etkinliğini hızlandıran maddeler bulunuyor. Bunlardan biri, erotoninin yapı taşı olan ve rahatlama duygusu yaratan triptofan, öteki ise depresyon geçirenlerin daha mutlu olmasını sağlayan feniletilamin.

Aşık olanların beyni de feniletilamin salgıladığı için, çikolatanın afrodizyak olduğu düşünülüyor. Belki de bu rahatlatıcı özelliği nedeniyle adet kanamaları öncesinde ya da sırasında hormonların etkisiyle gerginlik yaşayan kadınlar çikolataya yöneliyor. Oysa çikolata, tarihte zaman zaman katı kurallı gruplar tarafından yasaklanmış. Örneğin Aztekler, çikolatanın afrodizyak olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden, içinde çikolata olan tüm yiyecekleri, kesin bir biçimde kadınlara yasakladılar.

İSTİRİDYE: İstiridye: Birçok edebi eserde afrodizyak olarak bahsedilen istiridye üzerine İtalyan ve Amerikalı bilim adamları çeşitli araştırmalar yapmış.

KEREVİZ: Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti çok arttırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler. Özellikle 30’lu yaşlarda mutlaka yiyin.

Bu araştırmalara göre; içerdiği bazı aminoasitlerin cinselliği sağlayan hormonları tetiklediği görülmüşse de, bu etkinin oluşması için gerekli miktar ve zaman kısa süreli kullanımda böyle bir etkinin görülmesini mümkün kılmamaktadır.

SARIMSAK: İçinde glikoz ile protein, kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitaminleri bulunan sarımsak, cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında da partnerinizi kaçırır. Sarımsağı tercih ederken unutmamanız gereken şey asla çiğ olarak tüketmemeniz

GİNSENG: Geleneksel Çin ve Güney Amerika tıbbında cinsel gücü artırmak üzere kullanılan bir köktür. Bir araştırma ginsengin cinsel isteği ve birleşme kapasitesini artırdığını ortaya koymuştur.

LAHANA: İçindeki bazı enzimler cinsel gücü artırıyor. Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90’ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor.

KUŞDİLİ: Tüm salgı bezlerini dengeli bir şekilde çalıştırır. Erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi cinsel iktidarsızlığı giderir.