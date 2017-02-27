Çocuğunuzun süt dişlerini atmayın!

Yapılan araştırmalara göre süt dişleri ilerleyen yaşlarda çocuğunuzun hayatını kurtarabilir.

Yapılan araştırmalara göre süt dişleri ilerleyen yaşlarda çocuğunuzun hayatını kurtarabilir.

Kök hücre araştırmalarına göre, yıllarca ölü olan dokuları kullanmamız mümkün. 2003’te yapılan bir araştırma, süt dişlerinin zengin birer kök hücre kaynağı olduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda başka hücreler haline getirilebileceğini gösterdi. Kısacası, çocuğunuzun süt dişlerini saklayarak herhangi bir sebeple dokuya ihtiyaç duyduğunda hücrelerini yeniden büyütebilirsiniz.

Süt dişleri nasıl saklanmalı?

Kök hücreler zamanla gücünü ve etkisini kaybedeceği için doğru koşullarda saklanmalı. Bu konuda aileler profesyonel sağlık hizmetinden yararlanabilir. Likit niktojen kriyoprezervasyon kasalarında saklanan süt dişleri yıllarca korunabilir.

Çocuğunuz ilerleyen yaşlarda ihtiyaç duyduğunda kullanılabilir.