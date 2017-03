Cuma mesajları 2017: En güzel resimli Cuma mesajları için tıklayınız

Cuma mesajları haberimizde. Mübarek Cuma günü için özel olarak hazırladığımız ve sizler için derlediğimiz Cuma mesajları içinden istediğiniz, beğendiğinizi sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Ayrıca özel olarak hazırladığımız resimli Cuma mesajları galerisinden istediklerinizi sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. İşte en özel, en güzel cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

Cuma mesajları, günlerin en faziletlisi olan Cuma gününün sevincini sevdiklerinizle paylaşabilmenin en kısa yoludur. Haberimizde sizler için hazırladığımız en güzel Cuma mesajları derlemesinden beğendiklerinizi kısa mesaj olarak herkese gönderebilirsiniz. Ayrıca ilgili haber olarak ekli resimli Cuma mesajları galerisi içinde seçtiklerinizi WhatsApp, Facebook, Twitter veya Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. İşte en yeni Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (17 Mart Cuma)

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız Mübarek Olsun

Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine oLsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun… Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun… Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun… Cumanız mübarek olsun…

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi biLensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Hayırlı cumalar dilerim.

İLGİLİ HABER En güzel resimli Cuma mesajları 2017: İster gönder, ister paylaş!

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Bildirdiğin ve yaydığın o büyük Kur'an-ı Kerim'i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap… Hayırlı Cumalar…

Günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeble o gün bana çokça salavat getiriniz. Zira sizin salat bana sunulur. Selam ve dua iLe hayırlı Cumalar!

Ey alemleri yaratan Rabbimiz! Bizi İslam'dan ve Kur'andan ayırma. Bizi daima sırat-ı müstakimde tut. İslâm nurunu söndürmek isteyenLere fırsat verme. Bizim yüzümüzden insanları helak etme. Hayırlı cumalar dilerim.…

Geldim o büyük dergâhına yâ Rab!

Ağlatma bizi mübarek cumâ hatırına lutfet…

Kullukta bu Seyrî değil erbab,

Reddetme, bu günahkar kulu affet! Hayırlı Cumalar …

Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar dilerim.

İnsan oğlu geçmişin her zaman hasretçisi, geleceğin sabırsızca özlemcisi, yaşadığı anın maalesef şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil, şükredenlerden eylesin… Hayırlı cumalar dilerim.

Bugün Bayram Olsun

Hüzünler Dönüşsün Sevince.

Rabbim Yaralarımızı Sarsın Rauf Adıyla

Kalbimizdeki Marazları Gidersin Şafi Namıyla

Cumanız Mübarek Olsun!

Allah'ım! Dilediğini veren, dilediğini de alan o büyük kudretin ile hayatımıza bereket ihsan eyle. Hayırlı Cumalar.

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Hayırlı Cumalar Dilerim.

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tevbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar

Öyle yollar uzanır ki hakka yürümek için, tomurcuklar yeşerir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun

Kalbimiz imana, gönlümüz İslama, dilimiz Kur'ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu Ve neşeLi olsun. Amin. Hayırlı Cumaıar.

Ey Büyük Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-I Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyLe. Günahlarımızı affet hayırLı CumaLar.

Her Cicek Güzeldir Gül’ün Yeri Ayrı

Her Kitap Güzeldir Kur’anın Yeri Ayrı

Her İnsan Güzeldir Senin Yerin Ayrı

Her Gün Güzeldir Cuma’nın Yeri Ayrı … Hayirli Cumalar

Hayatta en güzel şey kimine göre mutluluk, kimine göre sevgidir, kimine göre de paradır. Hastaya sorsan sağlık, yalnıza sorsan yoldaş der. Kocaya sorsan hayırlı bir eş. Fakat hatırlanmak herkesi mutlu eder. Hatırladıklarınızdan olmak ümidiyle hayırlı Cumalar dilerim.

Bugün Cuma’nın hürmetine.. Allah’ım kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi daraltma, senden başka kapı aratma, kimseye muhtaç etme hayırlı Cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek oLsun.

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur’ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Cumanız mübarek olsun, Rabbim yapacağınız her türlü ibadetlerinizi kabul eylesin..

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı cumalar dilerim.

EN ÖZEL CUMA GÜNÜ DUALARI

Allah”ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah”ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: “Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah”ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar.” (Zümer, 53)

(Allah”ım!) Geçmişte benden vuku bulan kötülükleri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defterimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümitsizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim.

Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

Allah”ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.

Allah”ım! O hâlde, saklı isimlerin ve perdelerin örttüğü güzelliğin hürmetine senden, bu tahammülsüz cana ve bu güçsüz bedene acımanı istiyorum. Güneş sıcağına dayanamayan bu zayıf beden, cehennem ateşine nasıl dayanabilir?! Yıldırım sesine dayanamayan bu güçsüz beden, gazabının sesine nasıl dayanabilir?

Allah”ım! O hâlde bana acı. Çünkü ben, hakir bir adamım ve değerim pek azdır. Benim azaba çarptırılmam, zerre kadar saltanatını artıracak değil. Şayet bana azap edilmekle saltanatın artacak olsaydı, azaba karşı senden sabır dilerdim ve böyle bir şey senin olsun isterdim. Fakat saltanat ve mülkün, itaat edenlerin itaatiyle artacak, günahkârların günahıyla azalacak olmaktan çok daha büyük, çok daha kalıcıdır, Allah”ım!

O hâlde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi kabul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul edensin, rahîmsin.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİNİ BELİRTEN HADİS-İ ŞERİFLER

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz)

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler. (Deylemi)

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi)

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym)

Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi)

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani)

CUMA NAMAZINDA HUTBEYİ DİNLEMENİN ŞARTI NEDİR?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekatına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekat daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü'l- Humam, Fethu'l-Kadir, II, 65-66).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazı saat kaçta öğrenmek için tıklayınız