Cuma mesajları 2017: İşte en güzel Cuma mesajları resimli (13 Ocak Cuma)

Bir Cuma gününe daha geldik. bugün yeni yılın ikinci Cuma günü ve bugün Cuma namazı kılınacak, Cuma hutbesi dinlenecek ve Cuma mesajları paylaşılacak. İşte sizin için derlediğimiz Cuma mesajları ve Cuma namazının kılınışı ile ilgili detaylar...

Bir Cuma gününe daha geldik. bugün yeni yılın ikinci Cuma günü ve bugün Cuma namazı kılınacak, Cuma hutbesi dinlenecek ve Cuma mesajları paylaşılacak. İşte sizin için derlediğimiz Cuma mesajları ve Cuma namazının kılınışı ile ilgili detaylar...

Bugün Ocak ayının ve 2017’nin 2. Cuma günü. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında camilere gidilecek ve Cuma namazı kılınacak. Kimleri namaza beraber gittilerine hayırlı Cumalar dilerken kimileri de çevrelerine cuma mesajları göndererek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşacaklar. Biz de yakınlarınızla böyle paylaşımlar yapabilmeniz adına pek çok Cuma mesajı içinde güzel Cuma mesajları seçip haberimizde sıraladık.

CUMA HUTBESİNDE BAŞSAĞLIĞI

13 Ocak 2017 Cuma hutbesi terör saldırılarından yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilendi. İşte bugünkü Cuma hutbesinin başındaki başsağlığı ve yaralılara şifa dileği…

“Millet olarak yine hüzünlüyüz bugünlerde. Zira geçtiğimiz hafta İstanbul'da, dün de İzmir'de milletçe menfur terör saldırılarına maruz kaldık. Yitirdiğimiz masum canlarla yüreklerimiz bir kez daha yandı. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin ve insanlık ailesinin başı sağolsun.”

Cuma Hutbesinin devamını Diyanet’in internet sitesinden okuyabilirsiniz.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (13 OCAK Cuma)

Hakkımızda hayırlı olacak duaları mübarek Cuma hürmetine Sen kabul et Allah’ım. Hayırlı Cumalar…

Cuma’dır kuldan Rabbi’ne arzları ulaştıran, Cuma’dır tevbe kapılarını açtıran… Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun…

Rabbimiz ne olur bize de rahmet, şevkat ve merhamet bağışla; tasa, gam ve kederden çıkış yolları nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.Kabul olmaz deme inançla dua et. Sağlık, huzur ve dua ile Hayırlı Cumalar.

Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eyIesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar açar onu görmek için, sende dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Yaşamın öyle olsun ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Duaların öyle olsun ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Yaradana sığınki nefsin seni değil sen onu yakasın. Hayırlı Cumalar

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun. Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammediyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar…

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.