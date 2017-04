Cuma mesajları 2017: İşte en güzel Cuma mesajları, sözleri ve duaları (7 Nisan)

En güzel Cuma mesajları ile mesajlaşın! Nisan ayının ilk Cuma gününde sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve bu mübarek günün sevinci paylaşabileceğiniz en anlamlı Cuma mesajlarını haberimizde sizler için derledik. Ayrıca resimli Cuma mesajları içinden seçtiklerinizi sosyal medya hesabınınızdan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları, duaları ve sözleri...

Cuma mesajları içinden seçtiklerinizi sevdiklerinize göndererek onları bu güzel günde sevindirebilirsiniz. Mübarek üç ayların 2. Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en anlamlı Cuma mesajlarını sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca haberimizde bulunan resimli Cuma mesajları içinden seçtiklerinizi ister Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesabınızdan paylaşın, isterseniz WhatsApp üzerinden gönderin. Mübarek Cuma günü için Peygamber Efendimiz tarafından söylenen hadis-i şerifler ve Cuma günü okuyabileceğiniz dualar haberimizinde içinde yer almaktadır. İşte en özel, en güzel Cuma mesajları…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (7 NİSAN CUMA)

» “-Bir güzellik yap kendine. Sadece sahip olduklarını düşün, mutlu ol onlarla. Bırak sahip olamadıkların üzülsün senin olamadıklarına..” {Şems-i Tebrîzî} Hayırlı Cuma’lar..

» Ya Rabbi, Dert verdiginde sabredecek, Dermân verdiginde şükredecek imân nâsip eyle. . . Cumanız mübarek olsun.

» Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanınız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Cumanız Mübarek olsun!

» “SÜKÜRLER OLSUN” NE Büyük Özgürlük ALLAH’a Kul Olmak, Ne Büyük Seref Muhammed’e Ümmet Olmak, Ne Büyük ikram Bir cumaya daha nail olmak … “HAYIRLI CUMALAR”

» Hz. Mevlana der ki: Dostlarini daima vefa ile hatirla…!!! Arayan sen ol, bulan sen; taniyan sen ol, kucaklayan yine sen…!!! Kula vefasi olmayanin, Hakk’a vefasi olmaz…!!! …!!!Selam ve dua ile… HAYIRLI CUMALAR

» Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

» Cuma`nın yüzü suyu hürmetine, Açılmasını dilediğin tüm kapıların Açılması duâ`sı ile. Cuma’mız mübarek ve hayır olsun.

» Zengin olan ALLAH’tır (cc). Bizim zenginliğimiz ALLAH’tandır. Gönül zenginliğimizi arttır Ya Rabbi! Hayırlı cumalar

» Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. ‘Mevlana’ Hayırlı Cumalar.

» Allah’ım “bizi doğru yola ilet” amin hayırlı cumalar

» Ve aşk..uzanmaktır kirli dünyadan arş-ı alaya ve demektir secdede; sübhane rabbiyel ala.Cumanız Mübarek Olsun.Selam ve Dua ile

» Hz. Muhammed s.a.v çıplak ayakla namaz kılmazdı.. hayırlı cumalar

» Hz. Muhammed s.a.v suyu oturarak içer ve 3 yudumda bitirirdi.. hayırlı cumalar

» Farz ibadetlerden sonra, Allah yanında amellerin en sevgilisi bir müslümanın kalbine sevinç koymaktır. Hz.Muhammed s.a.v. hayırlı cumalar..

» Allah’ım seni seviyorum, verdiğin nimetlere şükürler olsun! Hayırlı cumalar

» “ALLAH sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar.O ancak kalplerinize ve işlerinize bakar.” Hz. Muhammed s.a.v.Cumanız mübarek olsun

» “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar,cennetler içinde ve pınarlar başındadır.”(Hicr s.45) hayırlı cumalar

» “Ve; Dünyadaki en büyük gurbet,insanın Rabbine uzak kalmasıdır.”Cumanız mübarek olsun.

» Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed. Hayırlı cumalar

» “Birbirinizin kusurunu araştırmayın, arkasından çekiştirmeyin, gıybet etmeyin.” Hucurat Suresi 12 hayırlı cumalar

» Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar

» İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalar…

» Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin

» Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

» İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

» Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

» Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

» Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız Mübarek Olsun.

» Umutsuzluk Yok Gün Gelir; Gül de Açar Bülbül de Öter… Hayırlı Cumalarınız Olsun.

» Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. HAYIRLI CUMALAR …

» Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun.

» Ya Rabbim.. Kaderimde muhtaç olma varsa.! O muhtaçlığım Sana olsun , Beni Senden başkasına muhtaç ettirme…! Amin.. Hayırlı Nur’lu Cuma’lar

» ALLAH'IM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA.. (amin..) Hayırlı Nur’lu Cuma’lar

» Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun Cumanız Mübarek Olsun

» Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

» Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah .

» Kısa Ömrümüz, Ebedi Cenneti Hak edecek Kadar Bereketli Olsun. Hayırlı Cumalar …

» Dost selamında teselli bulan her yürek Dağlar ardında kalsa bile, Teselliyi gözün gördüğüyle değil,Yüreğinde Dost bildiğiyle bulurmuş ! Selam olsun dost yüreklere Hayırlı ve bereketli cumalar …

» Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer.. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

» Ey Rabbim! Bizlere seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle. Cumamız mübarek olsun.

» İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.

» Rabbim elimizi Kuran’sız, gönlümüzü imansız, kulağımızı ezansız, dilimizi tevhitsiz, alnımızı secdesiz bırakmasın. Cumanız mübarek olsun.

» Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

» Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

» Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

» Allah’ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

» Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte ‘AF’ diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

» Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

» Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

» Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır Cuma'nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

» Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

» Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar

» Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

» Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

» Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar …

» Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Cumanız mübarek olsun..

» Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

» Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

» Allah’ım, ‘kin, kibir ve kim ne der’ hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

» Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

» Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

» Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

» Cuma günü,günlerin en kıymetlisi,Müslümanların bayramıdır Diğer bayram günlerinden daha kıymetlidir Cumamız Mubarek olsun inşallah

» 62:9 – Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

» Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM’A SURESİ /9)

» Cumamız mübarek dualarımız ve töbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun . Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…

» Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma”nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

» Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur”ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.

» İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

» Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım

» Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

» Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

» Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır.” Cumanız Mübarek Olsun.

» Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

» Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Hayırlı Cumalar . Amin.

» Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

» Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

» Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar ~

» Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

» “ Üzerine güneş doğan ; En Hayırlı Gün Cuma Günüdür . . ”

» ‘Cuma günü tırnağını kesen kimse,bir hafta,belalardan emin olur inş.’ Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin..

» Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin.

» Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

» Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah’ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

» Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim.

» Allah’ım! Dillere destan, gönüllere ilaç rahmetin ile merhametini dileniyor ve bizleri insan olarak haşretmeni istiyoruz. Hayırlı nurlu cumalar.

» ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

» Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

» Ateş düşer cana, aşk olur tüter. Mevlam isteyince taştan bülbül biter, unutmak kelimesi bize uzak düşer, bir selam bir dua bize yeter. Cumamız mübarek olsun.

» Rabbim! Varlığının gücüne güvenip, bütün dertlerimizi küçümsüyoruz. Sıkıntılarımızı giderip, içimize ve isteklerimize ferahlık ver lütfen. Cumamız mübarek olsun.

» Allah’ım bu mübarek Cuma hürmetine bizi sevdiğin kulların arasın kat. Bizi çok sabreden, şükreden kullarından eyle, günahlarımızı affeyle. Allah’ım dualarımızı kabul eyle Amin. Hayırlı Cumalar.

» Kul fanidir, yol mukaddes. Bir gün verilecek son nefes. Ne makam kalıcı ne de heves. Sadece Kuran’dır gerçek adres. Yüreğin Cennet gibi güzel, Cennet senin gibi özel yüreklerle dolsun. Cumalarınız mübarek olsun.

» Rabbim kabirde daraltmasın, sualde yanıltmasın, sırat köprüsünden geçmek, kevser ırmağından içmek nasip etsin. Dualarınız kabul, cumalarınız mübarek olsun.

EN ÖZEL CUMA GÜNÜ DUALARI

Allah”ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah”ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: “Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah”ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar.” (Zümer, 53)

(Allah”ım!) Geçmişte benden vuku bulan kötülükleri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defterimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümitsizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim.

Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

Allah”ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.

Allah”ım! O hâlde, saklı isimlerin ve perdelerin örttüğü güzelliğin hürmetine senden, bu tahammülsüz cana ve bu güçsüz bedene acımanı istiyorum. Güneş sıcağına dayanamayan bu zayıf beden, cehennem ateşine nasıl dayanabilir?! Yıldırım sesine dayanamayan bu güçsüz beden, gazabının sesine nasıl dayanabilir?

Allah”ım! O hâlde bana acı. Çünkü ben, hakir bir adamım ve değerim pek azdır. Benim azaba çarptırılmam, zerre kadar saltanatını artıracak değil. Şayet bana azap edilmekle saltanatın artacak olsaydı, azaba karşı senden sabır dilerdim ve böyle bir şey senin olsun isterdim. Fakat saltanat ve mülkün, itaat edenlerin itaatiyle artacak, günahkârların günahıyla azalacak olmaktan çok daha büyük, çok daha kalıcıdır, Allah”ım!

O hâlde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi kabul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul edensin, rahîmsin.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİNİ BELİRTEN HADİS-İ ŞERİFLER

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz)

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler. (Deylemi)

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi)

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym)

Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi)

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani)

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

