Dodan Özer kimdir?

O Ses Türkiye'de Dodan Özer seslendirdiği "Çeke Çeke" adlı türküyle adını finale yazdıran isim oldu. Peki, Dadan Özer kimdir?

O Ses Türkiye'de Dodan Özer seslendirdiği "Çeke Çeke" adlı türküyle adını finale yazdıran isim oldu. Peki, Dadan Özer kimdir?

O Ses Türkiye’de seslendirdiği ‘Haydar Haydar’ türküsüyle tüm jüriyi döndürmeyi başaran Dodan Özer Hadise’nin takımına girmişti. Her geçen gün başarısını artıran ve yarı finalde “Çeke Çeke” türküsünü seslendiren Dodan Özer finale yükseldi.

DODAN ÖZER KİMDİR?

Dodan Özer, 38 yaşında. Asıl memleketi Muş'un Varto ilçesi olan yarışmacı, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Ailesinin İzmir’e yerleşmesi sonrasında müzikten kopmadı ve müzik tutkusuna devam etti. Dodan Özer 1997 yılında Murat Öztürk ile Dodan Project adlı grubu kurdu. İlk gün Ali Ekber Çiçek'e ait “Haydar Haydar” isimli parçayı seslendirdi.