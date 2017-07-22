DGS sınavı saat kaçta, ne kadar sürecek? (DGS sınav yerleri)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınav öncesi öğrenciler DGS sınavı saat kaçta, DGS ne kadar sürecek, DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını arıyor. İşte DGS ile ilgili son bilgiler...

2017 DGS sınav için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci yarın gerçekleştirilecek zorlu sınav öncesi, DGS sınavı saat kaçta, DGS ne kadar sürecek, DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? Sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar…

DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM’den edinilen bilgiye göre sınava girecek adaylar, sınava giriş yerlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Sınava Giriş Belgesi, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



23 Temmuz 2017 yani yarın gerçekleştirilecek olan ve Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Progmramları mezunlarının gireceği DGS sınavı, saat 10.00’da başlayacak ve 140 dakika sürecek.

DGS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Akademik not ortalamam nasıl ekleniyor?

İlgili sınavın kılavuzunda diploma notu hesaplanması kısmını inceleyebilirsiniz.

Kaç defa DGS ‘ye girme hakkım var?

Belirli bir sınırlama yok.

DGS'nin taban puanı kaçtır?

Belirlenmiş bir taban puanı bulunmamaktadır.

Geçen yıl DGS ile yerleştim, bölümümü değiştirmek istiyorum. DGS ‘ye girebilir miyim?

DGS ile bölüm değişikliği yapamazsınız, yatay geçiş için üniversiteler ile görüşmeniz gerekmektedir.

DGS' ye yerleştiğimizde 3. sınıftan devam edebilir miyim?

Yerleştiğiniz okul tarafından hangi döneme intibakınız yapılırsa o sınıftan başlarsınız.

Açık öğretim ön lisans okuyorum DGS ye girebilir miyim?

Evet. Girebilirsiniz.

Diplomam da akademik not ortalamam yazmıyor. Okulumdan aday başvuru formuna yazdırsam onaylatsam başvuru yapabilir miyim?

Başvuru esnasında akademik not ortalamanızın olduğu mezuniyet belgenizin olması gerekmektedir.

4 yıllık lisans okuyorum 2. sınıftayım DGS ye başvuru yapabilir miyim?

4 yıllık lisans okurken ilk iki yılın derslerini verip ön lisans diploması alanlar DGS ye başvuru yapamaz.

İlitam okumak istiyorum, DGS' ye girmem gerekiyor mu?

Evet.

ÖBP nasıl hesaplanıyor?

İlgili sınavın kılavuzundan başarı puanı hesaplama kısmını inceleyiniz

DGS ile bir kere yerleştim tekrar sınava girip tercih yapabilir miyim?

Sınava girip tercih yapabilirsiniz.

DGS ile açık öğretime yerleşebilir miyim?

AÖF bürosu ile görüşüp sınavsız bir şekilde açık öğretimde okuyabilirsiniz.

DGS başvurusunda engel durumu bölümünde yazı boyutu 9 punto olarak işaretledim, bir problem olur mu?

Herhangi bir engel durumunuz yoksa problem olmaz.

DGS' ye başvuru yapmak için başvuru merkezine gittim. Görevli benden diploma veya transkript belgesi istedi. Bu yüzden başvurumu almıyor.

Kılavuzda yazan bilgiler doğrultusunda belgeniz olmadan DGS' ye başvuru yapamazsınız.

DGS başvurumu yaptıramadım. Herhangi bir uzatma olacak mı?

Hayır, herhangi başvuru süresi uzatılmayacaktır.

DGS ücretini ödemeler kısmından yatırmak istiyorum. Ama sistemde “sonuçlanmamış işleminiz” var diyor, ne yapacağım?

Sayfayı kapatıp 20-25 dakika bekleyin, sonra tekrar deneyiniz.

DGS ücretimi ATM den yatırdım sorun olur mu?

Herhangi bir sorun olmaz.

DGS aday başvuru formumu nereden alabilirim?

ÖSYM İnternet(www.osym.gov.tr) sayfasından başvurular kısmından edinebilirsiniz.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin internet (www.osym.gov.tr) sayfasından takip ediniz.

DGS de kaç tane tercih hakkı var?

30 tercih hakkı bulunmaktadır.

DGS de uzaktan eğitim okuyabilir miyim?

Evet.