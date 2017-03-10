Dibi tutan tavayı nasıl temizleriz?

Hepimizin mutfakta başına gelmiştir, kireç tutan çaydanlık, dibi tutan tava... Peki bu kirleri en kolay nasıl temizlersiniz? İşte cevabı...

Hepimizin mutfakta başına gelmiştir, kireç tutan çaydanlık, dibi tutan tava... Peki bu kirleri en kolay nasıl temizlersiniz? İşte cevabı...

Çok özel mutfak tüyoları var burada. Çaydanlığınız kireçlendiğinde kireç çözücü ile değil, limon tuzu ile kaynatın ve temizleyin. Buzdolabınızı temizlerken suyun içine karbonat koyun..

OCAĞINIZLA BUZDOLABINIZ ARASINDA MESAFE OLSUN

-Ocağı, buzdolabının hemen yanına değil, aralarına mesafe vererek yerleştirin.

-Ocağın buzdolabı ile yakın temasta bulunması, buzdolabının sıcaktan etkilenmesine neden olur.

-Deterjanları, çocukların kolay ulaşabilecekleri mutfak tezgahının veya banyo lavabosunun altındaki dolaplara değil onların kolay ulaşamayacağı, gerekirse kilitli bir dolaba yerleştirin.

ÇAYDANLIKLARIN İÇİ KİREÇ OLUYORSA ÇARE LİMON

-Çaydanlık ya da tencereleriniz kireçlendiğinde, kimyasal maddelerde çözümü aramak yerine limon tuzu ile kaynatırsanız hem kolay hem de sağlıklı bir yöntem seçmiş olursunuz.

-Unu, ağzı sıkıca kapatılabilen bir kavanozda içine bir adet defne yaprağı koyarak saklarsanız böceklenmeyi önlemiş olursunuz.

TEL SÜNGERLE OVMAYA SON! YARIM BARDAK SİRKE KİRLERİ GÖTÜRÜYOR

-Teflon tavaya yapışan lekeleri çıkartmak için genelde tel sünger kullanılır. Tel sünger kullanmak yerine, 1 bardak suya yarım su bardağı sirke ve 2 çorba kaşığı karbonat ekleyip tavada 10 dakika kaynatın. Böylece hem doğal yollardan kirlerin kabarmasını sağlarsınız hem de teflonun çizilmesini önlersiniz.

-Kurutulması gereken sebze ve otlar direk güneş almadan gölgeli ve serin bir ortamda kurutulmalı. Böylelikle besin değerleri, renkleri ve aromaları kaybolmaz.

BUZDOLABINI TIKA BASA DOLDURMAYIN

-Tıka basa doldurulan buzdolaplarında soğuk hava rahat dolaşamaz ve gıdalar yeterince soğumaz. Bu durum gıdalarda besin kaybına veya bozulmalara neden olur. Buzdolabını temizlemek ve kötü kokulardan arındırmak için 3 litre suya 1 fincan karbonat koyup karıştırın ve bu su ile dolabınızı temizleyin.

DİBİ TUTAN TENCERELERİ TEMİZLEMEK SAATLER SÜRMEYECEK

-Dibi tutan çelik tencerelerinizin içeresinde 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 fincan sirkeyi birlikte ısıtarak tencerenizi kurtarabilirsiniz.

-Emaye tencerelerde süt kaynatmadan önce tencereyi soğuk su ile çalkayın, böylece dip tutmasını önlemiş olursunuz.

-Cam ve seramik fırın kapları, fırından alınırken nemli olmayan kuru bir bez ile tutulmalı, soğuk olmayan bir zemin üzerine, tercihen nihale veya kalın bir mutfak havlusu üzerine alınmalıdır. Yoksa ani ısı değişikliği nedeniyle kaplarda çatlama olabilir.