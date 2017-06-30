Didem Soydan kimdir: Didem Soydan’dan olay fotoğraf!

Türkiye'nin en popüler mankenlerinden biri olan Didem Soydan, instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Polonya'da tatil yaptığı sırada sevgilisine ateşli bir poz veren Soydan, aynanın azizliğine uğradı ve sosyal medyanın diline düştü. Peki Didem Soydan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü Didem Soydan ile ilgili tüm bilgiler...

Arnavut asıllı göçmen manken Didem Soydan, geçtiğimiz gün verdiği pozla gündeme oturdu. Verdiği poz sırasında karşıdaki aynanın azizliğine uğrayan güzel manken, konuyla ilgili Twitter’da da hayranlarıyla olayı tiye aldı. Peki Didem Soydan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Didem Soydan ile ilgili tüm detaylar…

O POZU AYNANIN AZİZLİĞİNE UĞRADI!

Güzel manken Didem Soydan sosyal medyadan paylaştığı birbirinden seksi pozlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Soydan, son olarak Polonya’da kaldığı otelde sevgilisine ateşli pozlar verdi. Ancak Soydan odada bir ayna olduğunu unutunca çok konuşulacak bir frikik verdi.

Didem Soydan sevgilisiyle birlikte Polonya'da tatil yapıyor. Soydan, verdiği birbirinden ilginç ve seksi pozlarla haber olmayı başarıyor. Bu kez ise otel odasında cam kenarına uzanmış bir şekilde bir poz verdi. Bu poz sonrası makyaj aynasını unutan güzel manken olay olacak bir frikiğe imza attı.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen mankenlerinden biri olan Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan’dan göçen Soydan’ın baba tarafı ise Arnavutluk’tan göç etmiş bir aile. Soydan mankenliğin yanı sıra birçok dizi ve film projesinde de yer aldı.