Diego Costa kimdir? Taraftardan Costa’ya çağrı “Come to Beşiktaş”

Pepe transferinin ardından bir bomba daha isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Diego Costa'ya "Come to Beşiktaş" çağrısında bulunuyor. Peki Diego Costa kimdir? Beşiktaşlı taraftaları heyecanlandıran Diego Costa Beşiktaş'a gelecek mi?

Geçtiğimiz hafta Pepe heyecanını yaşayan Beşiktaşlı taraftarların bu haftaki heyecanı Diego Costa. Chelsea’nin kadrosunda düşünülmeyen Diego Costa, Beşiktaş yönetiminden önce taraftarın radarına girdi. Instagram'da oyuncunun paylaşımlarını yorum yağmuruna tutan Beşiktaş taraftarları bir noktada başarıya ulaşmış oldu! Beşiktaş'ın 15. şampiyonluk kutlamalarında teknelerle Boğaz'dan stada gelişini gösteren ve siyah-beyazlıların resmi Instagram sayfasından paylaşılan videoyu 28 yaşındaki golcü de beğendi.

DIEGO COSTA KİMDİR?

Costa São Paulo’da, 16 yaşına kadar sokak futbolu oynadı. 2004 yılında Barcelona EP takımında alt yapı eğitimine başladı. 2006 yılının Şubat ayında Portekiz’in güçlü takımlarından Braga’ya transfer oldu. Ancak Braga’ya geldiği ilk sezonda Portekiz İkinci Ligi ekiplerinden Penafiel’e kiralık olarak gönderildi. Aralık ayında, Atlético Madrid oyuncunun haklarının % 50’sini 1.5 milyon € karşılığında aldı. O sezon Braga takımında kaldı. UEFA Kupası’nda kulübü için attığı ilk gol, Parma takımını 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmadır (toplamda 2-0). Müteakip iki yıl boyunca sırasıyla Celta ve Albacete takımlarına kiralık olarak verilen oyuncu, 8 Temmuz 2009 tarihinde Valladolid takımına satılmıştır. Bu kulüpte oynadığı 34 karşılaşmada 8 gol atmıştır.

2010 yılında Sergio Agüero ve Diego Forlan gibi iki büyük oyuncunun yedeği olarak tekrar Atlético Madrid takımına döndü. 26 Eylül tarihinde oynanan Real Zaragoza karşılaşmasında bir gol kaydetti.

2011 yılının Temmuz ayı sonlarında, Atlético takımının bir hazırlık maçı sırasında, Costa sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına neden olacak ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. 23 Ocak 2012 tarihinde, Haziran ayına kadar Rayo Vallecano kulübüne kiralık olarak verildi. Costa iki golü 5-3 kazandıkları Levante UD takımına karşı olmak üzere çıktığı ilk üç maçta dört gol atmıştır.

2013-14 sezonunda La Liga şampiyonu olan Atlético Madrid’in Radamel Falcao’nun gidişiyle en önemli silahı olan Costa, takımı ile 51 maça çıkıp, 36 gol atmış ve 7 asist yapmıştır. Sezon sonu takımı Lig Şampiyonu olurken, Costa ise attığı 27 lig golü ile La Liga’da Lionel Messi & Cristiano Ronaldo ile o sezon en çok gol atan 3 La Liga futbolcusundan biri olmuştur. Takımı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne de çıkmış ancak finalde elenmiştir. 2014-15 transfer dönemi öncesinde ise kendisini FC Barcelona’ya transfer etmek istese de 38 Milyon Euro bonservis ile Chelsea FC’ye transfer olmuştur. O sezon takım arkadaşları Filipe Luís ve Thibaut Courtois’de Chelsea’ye gelmiştir. Diego Costa ilk Chelsea golünü ise 8 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe’ye Soma adına düzenlenen özel turnuvada atmıştır.