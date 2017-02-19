Dişlerde kanser endişesi

Diş etlerimiz vücudumuzun en hassas bölgelerinden. Bu nedenle son zamanlarda en çok endişe edilen konulardan biri de diş İmplantının kansere neden olup olmayacağı.

Diş etlerimiz vücudumuzun en hassas bölgelerinden. Bu nedenle son zamanlarda en çok endişe edilen konulardan biri de diş İmplantının kansere neden olup olmayacağı.

İmplantlar; çeşitli nedenlerle çekilmiş olan dişlere, yeniden kavuşmak için uygulanan bir tedavi seçeneğidir.Peki ama bugün popülaritesini hala ayakta tutan bu tedavi ne gibi riskler taşıyor? Bu konuyla ilgili olarak Diş Hekimi Mesut MUTLU endişeleri giderecek açıklamalarda bulundu.

Mutlu’ya göre en çok merak edilenler ise şunlar:İmplantlar kansere yol açar mı?

Vücudum implantı kabul edecek mi?

İmplantlar kırılır veya çıkar mı?

İmplant yaptırırsam x –ray cihazından geçebilecek miyim?

İmplantların ömrü ne kadardır?

İmplantoloji, özellikle son 20 yıl içerisinde, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Diş Hekimliği alanında büyük önem ve ilgi kazanmış bir bilim dalıdır. Gelişen teknolojik ve bilimsel çalışmaların ışığında implantlar; gerek uygulama prosedürleri gerekse de formasyonları ile yıllardır değişime uğramaktadırlar.Bugün dünyadaki implant üretici firmaların sayısı artık yüzlerle ifade edilmektedir. Ancak CE, FDA.. gibi uluslararası kuruluşlarla çalışan firmalar daha güvenilir olarak kabul edilir.

İmplantların ana maddesi Titanyum dur. Titanyumun allerjen özelliği minimal düzeyde olup bazı implantlarda saf, bazılarında ise alaşımı kullanılır. Dolayısıyla vücutta allerji reaksiyonu göstermesi sıklıkla beklenmez. Yerkabuğundan çok bol miktarda bulunmasına karşın elde edilmesi ve işlenmesindeki maliyetle bu materyalin kullanım alanlarının spesifikliği, titanyumun fiyatını arttırmaktadır.

İmplant materyali olarak kullanılması dışında, yoğun olarak çeşitli hava ve deniz araçlarının parçalarının yapımında da tercih edilir. Üretime geçmeden önce laboratuar ortamında kırılmaya karşı dirençleri ölçülür. Bu sebeple implantlarda üretimden kaynaklı kırılmalar beklenmez. İmplant bağlantılarının bakterilere karşı geçirgenliği de test edilir. Kişinin ağız bakımı hekimin önerileri doğrultusunda yapılırsa, implantın çevresinde vücudun implantı kabul etmemesi diye bilinen enfeksiyon gelişmez.

MR cihazlarının çalışma esnasında yarattığı mıknatıs etkisi implantları etkilememektedir. MR ve Tomografi çekilmek ya da x-ray cihazlarında geçmek mümkün olabilmektedir. Biyolojik olarak uyumlu yüzeylere sahip, uygun şartlarda üretimi yapılmış hiçbir implantın kanserle ilişkili olduğuna dair bir vakaya rastlanmamıştır.

Mutlu, son olarak ortaya atılan tüm iddiaların aksine hastaların gönül rahatlığıyla güvendikleri diş hekimlerine implant yaptırabileceklerini ekliyor.