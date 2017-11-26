Doğalgaz faturanızı düşürecek ipuçları!

Soğuk havaların artmasıyla birlikte doğalgaz faturaları artmaya başladı. Peki doğalgaz faturalarını düşürmek için ne yapmak gerekir? İşte ipuçları...

Kombi bizlere bireysel ısınma özgürlüğü sağlayan bir alettir. İstediğimiz kadar yakar ve ona göre bir ücret öderiz. Kombi ayarıyla ilgili birçok yanlış bilgi vardır. Kombi ayarı belli bir seviyede tutulursa yararlı olur.

Isınmanın en ekonomik yöntemlerinden biri kombidir. 24 saat açık tutulduğunda ortamı hep belli bir sıcaklıkta tutar. Özellikle geceleri kombiler kapatılmalıdır gibi çok yanlış bir bilgi vardır.

KOMBİNİZİ GECELERİ KAPATMAYIN!

Kombinizi geceleri kapatmamalısınız. 24 saat boyunca çok yüksek olmayan bir ısıda tuttuğunuzda ortam sıcaklığı değişmeyecek ve vücudunuzda buna alışacaktır.

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22 DERECE İDEAL ISIDIR

Ev ortamınız 22 derecelik bir ısıdaysa ideal ısıya ulaşmışsınız demektir. Kombiyi fazla yakarak hem ekonomik hem de sağlığınız açısından oldukça yararlı olacaktır.

KOMBİNİZİ SÜREKLİ AÇIK BIRAKIN

Kombiniz sürekli açık kalmalıdır. Eğer evde çok vakit geçirmeyen bir bireyseniz kombinizi eve gittiğinizde yakabilir ve tüm gece yakmayı sürdürebilirsiniz.

Akıllı bir kombi sisteminiz varsa eve gitmeden birkaç saat önce açarak ortamı belirlenen sıcaklığa getirebilirsiniz.