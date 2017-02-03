Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar arttı? – 3 Şubat

Eflasyon rakamları açıklandı, peki dolar kaç TL? 3 Şubat 2017 Cuma günü dolar kuru kaç TL? İşte piyasayı yakından takip edenler için dolar/TL paritesindeki son gelişmeler...

Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Peki şu an dolar kaç TL? Dolar/TL 3 Şubat Cuma gününe 3.7367/3.7430 ile başladı. Merkez bankası Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Vatandaş her şeyin fiyatını etkileyen doların ne kadar olduğunu sık sık internet üzerinden araştırıyor. İşte dolarda son durum…

DOLAR NE KADAR?

ALIŞ: 3,7482

SATIŞ: 3,7496

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 4,0294

SATIŞ: 4,0307

Meksa Yatırım’ın Dolar TL analizi şu şekilde:

“Paritede bugün açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin bir hayli üzerinde gelmesi sonucu yukarı yönde hareketlerin oluştuğunu takip etmekteyiz. Açıklanan dataları kısaca hatırlatmak gerekirse: TÜFE datası aylık bazda % 2.456 artış gösterdi. Piyasa beklentisi %1.78 oranında bir artışın yaşanacağı yönündeydi. Yıllık bazda enflasyon %9.22 seviyesine yükseldi. Aralık ayında %8.53 oranında bir veri görüşmüş. Ocak ayı datası ile enflasyonun çift hanelere yaklaştığını belirtelim. Yıllık ÜFE datası ise daha olumsuz bir sonucu gösteriyor. Aylık bazda % 3.98 ve yıllık bazda ise %13.69 seviyesine yükseliş görülüyor. Tabii ÜFE’de yaşana keskin artış üreticilerin maliyet artışını tüketicilere yansıtmak zorunda kalacağı olasılığını güçlendiriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda ÜFE’den TÜFE’ye etkin bir geçiş olabilir. Bu dataların eşliğinde USD/TRY paritesinde 3.7600 seviyesine doğru hareketlenme oluşsa da şimdilik aşılamadığını görmekteyiz. Bu noktada 3.7560 direnci gün içerisinde izleyeceğimiz teknik seviye konumunda bulunuyor. Saatlik grafikleri baz aldığımızda 50 periyotluk üssel ortalamanın da bu seviyeden geçmesi önemli. Bunun yanında 3.7560 üzeri fiyatlamalarda 3.7700 direncine yükselişin devamı açısından çok daha önem vermekteyiz. Şayet 3.7700 üzerinde kalıcılığın gerçekleşmesi durumunda paritede yeniden 3.7900 – 3.8000 bölgesine doğru hareketler hız kazanabilir. 3.7560 direncinin alışamaması ise paritede gevşeme hareketlerinin oluşmasını sağlayabilir. Bu durumda 3.7360 ve 7.2000 desteklerini izlemeye devam edeceğiz. Bugün ABD’de açıklanacak olan istihdam verilerinin volatilite oluşturma ihtimali konusunda dikkat olmak gerekiyor.”

Dirençler. 3.7560 – 3.7700 – 3.7900

Destekler: 3.7360 – 3.7200 – 3.7050 “