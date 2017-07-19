Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı ile el ele görüntülenen Uğur Akkuş’un kim olduğu merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah'ın Türkiye’deki resmi danışmanı Şems Türk Kuveyt-Türkiye Yatırım Danışmanlığı Şirketi Grup Başkanı Uğur Akkuş, geride bıraktığımız günlerde Bodrum'da Ebru Şallı'yla objektiflere yakalandı. Ebru Şallı'nın milyar dolarlık yatırımları yöneten Akkuş'la bir süre önce tanıştığı ve ikilinin büyük aşk yaşadığı konuşuluyor.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Ebru Şallı’nın yeni sevgilisi, yatırım danışmanlığı yapıyor. İki çocuk babası olan Uğur Akkuş, Gonca Derin Akkuş ile evli. Ancak Ebru Şallı-Uğur Akkuş'un el ele çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Gonca Derin Akkuş'un 10 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığı öğrenildi. Eski eşiyle daha öncesinde de problemleri olduğunu belirten eş, ‘Büyük bir şok yaşadım. Serumla ayaktayım. Teknedeki hallerini gördünüz boşanacağım. Geçen sene bu zamanlar darptan dolayı boşanma davası açmıştım. Kendisinin öfke kontrol problemi var. Bana tedavi olacağını ve bir daha yapmayacağını söylediği için affettim ve barıştık…’ dedi

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